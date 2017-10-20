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Экономика | Пензенский губернатор выступил на Евразийском экономическом форуме

20.10.2017|13:44
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«Возьмите во внимание Пензенскую область, и счастье будет ваше инвестиционное обеспечено», - заявил после выступления Ивана Белозерцева модератор сессии о межрегиональном экономическом сотрудничестве, состоявшейся в рамках Евразийского экономического форума в Вероне в пятницу, 20 октября.

Пензенский губернатор рассказал присутствовавшим о регионе, отметив, что он является территорией инвестиционных вложений и организации эффективного бизнеса.

«Пензенский стал одним из лидирующих регионов, где активно развивается агропромышленный комплекс. Он обладает высоким уровнем развития инфраструктуры, что сегодня очень важно для бизнеса, уникальным природно-ресурсным потенциалом, благоприятными климатическими условиями и отлаженной системой логистики и транспорта», - заявил Иван Белозерцев.

Кроме того, область предоставляет инвесторам налоговые преференции в виде освобождения от транспортного налога, послабления в налоге на землю.

Иван Белозерцев подчеркнул, что регион привлекателен для многих зарубежных компаний: в нем уже работают сингапурская, индийская, турецкая, немецкая.

«Для нас важны проекты и с итальянским бизнесом. Мы провели уже 11 переговоров с различными компаниями, и я выражаю уверенность в том, что они получат дальнейшее развитие и вырастут в создание совместных проектов, которые будут реализованы и на территории России, и на территории Италии», - добавил губернатор.

Иван Белозерцев отметил, что экспорт из Пензенской области в другие страны постоянно увеличивается.

«Мы экспортируем более чем в 80 стран мира и считаем, что эти страны являются нашими надежными партнерами. За последние два года порядка 20 стран стали нашими новым торговыми партнерами. При этом на международный рынок выходят не только крупные экспортеры, но и предприятия малого бизнеса», - резюмировал глава региона.

Источник — кадр с прямой трансляции forumverona.com
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Гость|20.10.2017 13:59|

Попёрло!!!

Гость|20.10.2017 14:14|

А на что покупать импорт этот? Где работа?

Гость|20.10.2017 14:19|

Молодец Иван Александвич-молодец у нас громадная инвестиционная привлекательность.

Пусть к нам приезжают итальянцы или немцы какие и достраивают долгострой на Антонова, а на крышах котельные поставят и на них прямо с полей проведут кукурузоповод пусть электроэнергию вырабатывают с теплоносителями и горячей водой от.

Вт заживет область после форума.

А?Э?А?

Гость|20.10.2017 14:19|

«Мы экспортируем более чем в 80 стран мира...

Огласите весь список, пжалста.

Гость|20.10.2017 14:26|

penzainform.ru писал(a):

уникальным природно-ресурсным потенциалом, благоприятными климатическими условиями
Ага, по два три урожая за год снимаем, приезжают со всего мира на наши лечебные источники.

Как много можно нового узнать послушав наших чиновников.

Гость|20.10.2017 14:28|

По мотивам австрийских сказок.

Гость|20.10.2017 14:38|

А Белозерцев рассказал на этом международном форуме что у нас тут церковная республика?

Гость|20.10.2017 14:39|

Этот человек представляет РПЦ а не регион.

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