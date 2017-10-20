20.10.2017 | 13:44

«Возьмите во внимание Пензенскую область, и счастье будет ваше инвестиционное обеспечено», - заявил после выступления Ивана Белозерцева модератор сессии о межрегиональном экономическом сотрудничестве, состоявшейся в рамках Евразийского экономического форума в Вероне в пятницу, 20 октября.

Пензенский губернатор рассказал присутствовавшим о регионе, отметив, что он является территорией инвестиционных вложений и организации эффективного бизнеса.

«Пензенский стал одним из лидирующих регионов, где активно развивается агропромышленный комплекс. Он обладает высоким уровнем развития инфраструктуры, что сегодня очень важно для бизнеса, уникальным природно-ресурсным потенциалом, благоприятными климатическими условиями и отлаженной системой логистики и транспорта», - заявил Иван Белозерцев.

Кроме того, область предоставляет инвесторам налоговые преференции в виде освобождения от транспортного налога, послабления в налоге на землю.

Иван Белозерцев подчеркнул, что регион привлекателен для многих зарубежных компаний: в нем уже работают сингапурская, индийская, турецкая, немецкая.

«Для нас важны проекты и с итальянским бизнесом. Мы провели уже 11 переговоров с различными компаниями, и я выражаю уверенность в том, что они получат дальнейшее развитие и вырастут в создание совместных проектов, которые будут реализованы и на территории России, и на территории Италии», - добавил губернатор.

Иван Белозерцев отметил, что экспорт из Пензенской области в другие страны постоянно увеличивается.

«Мы экспортируем более чем в 80 стран мира и считаем, что эти страны являются нашими надежными партнерами. За последние два года порядка 20 стран стали нашими новым торговыми партнерами. При этом на международный рынок выходят не только крупные экспортеры, но и предприятия малого бизнеса», - резюмировал глава региона.