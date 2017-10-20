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Экономика | Пензенский губернатор рассказал, как создает условия для инвесторов

20.10.2017|14:01
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В пятницу, 20 октября, губернатор Иван Белозерцев на сессии в рамках Евразийского экономического форума в Вероне рассказал о том, как удается поддерживать режим комфортности для инвесторов в Пензенской области и почему земля в регионе продается иностранным компаниям.

Вопросы ему задал модератор сессии, посвященной межрегиональному экономическому сотрудничеству, Николай Ефимович.

«Создание комфортной среды для инвесторов, создание хорошего инвестиционного климата для реализации проектов позволяет иностранному инвестору приходить в Россию, в наш регион и успешно работать.

Достаточно сказать, что турецкая компания приобретает земли в Пензенском регионе, китайские приобретают в собственность и вкладывают средства в создание совместных предприятий, французская. Они каждый год приобретают землю в собственность, понимая, что в России хорошие инвестиционные условия и наш российский закон особо охраняет иностранного инвестора», - сообщил Иван Белозерцев.

Он отметил, что лично каждые полгода встречается с инвесторами, работающими на Пензенской земле, чтобы обсудить пути дальнейшего развития и проблемы, которые возникают.

Что касается продажи земли в регионе, то, по словами губернатора, инвестор, когда приходит, создает рабочие места, налогооблагаемую базу, продукт.

«Земля в собственности у него, но она работает на наш регион. Это очень важно. У нас нет запрета на продажу земли иностранным инвесторам. Имеют право на это. Мы действуем в соответствии с федеральным законом», - добавил Иван Белозерцев.

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Гость|20.10.2017 14:37|

Стенограмма зашибись)

А,Э,А только не хватает.

penzainform.ru писал(a):

в собственность и вкладывают средства в создание совместных предприятий, французская. Они каждый

Гость|20.10.2017 14:42|

penzainform.ru писал(a):

У нас нет запрета на продажу земли иностранным инвесторам
как так? а ФЗ закон об обороте земель? ему что область не подчиняется

Гость|20.10.2017 14:52|

А можно всю пензенскую область,со всем,что на ней имеется,продать Италии?И с населением,желательно.

Имя: Гость
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