19.10.2017 | 12:17

В среду, 18 октября, пензенская делегация во главе с губернатором Иваном Белозерцевым встретилась с руководством итальянской компании AB Cogeneration World. Организация действует более 35 лет и включает в себя 22 фирмы в разных странах мира, в том числе в России.

Компания управляет полным циклом производства когенерационной установки, работающей на природном газе или биогазе. В него входит консалтинг, проектирование, производство, монтаж, наладка и полное техническое обслуживание.

Когенерация - комбинированная генерация электроэнергии и тепла, позволяющая сэкономить средства на производстве энергии, особенно для крупных производственных компаний.

Перспективным направлением является когенерация на основе биогаза, когда в процессе используются сельскохозяйственные, животные или промышленные отходы, органическая составляющая бытовых отходов или сточных вод. По словам представителя компании, в Италии действует 1 700 биогазовых установок, а в Германии - порядка 11 тысяч.

Иван Белозерцев отметил экономический эффект от использования установок на биогазе и хорошую перспективу для внедрения данных технологий в Пензенской области.

«В качестве сырья используется кукуруза. У нас хороший урожай этой культуры, при необходимости возможно задействовать и дополнительные посевные площади для ее выращивания», - уточнил губернатор.

Также компания занимается когенерацией для тепличных комплексов и внедряет данные технологии в Белгородской, Липецкой и Орловской областях России.

«Нам интересны ваши предложения по оборудованию когенерационными установками тепличных комплексов, а также использование когенерации в крупном бизнесе. У нас есть серьезные инвестпроекты, которые будут реализованы в ближайшее время, и мы готовы рассмотреть варианты сотрудничества», - резюмировал Иван Белозерцев.