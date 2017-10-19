Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|19 окт 2017|13:09
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Экономика | Иван Белозерцев предлагает получать тепло и электроэнергию из кукурузы

19.10.2017|12:17
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В среду, 18 октября, пензенская делегация во главе с губернатором Иваном Белозерцевым встретилась с руководством итальянской компании AB Cogeneration World. Организация действует более 35 лет и включает в себя 22 фирмы в разных странах мира, в том числе в России.

Компания управляет полным циклом производства когенерационной установки, работающей на природном газе или биогазе. В него входит консалтинг, проектирование, производство, монтаж, наладка и полное техническое обслуживание.

Когенерация - комбинированная генерация электроэнергии и тепла, позволяющая сэкономить средства на производстве энергии, особенно для крупных производственных компаний.

Перспективным направлением является когенерация на основе биогаза, когда в процессе используются сельскохозяйственные, животные или промышленные отходы, органическая составляющая бытовых отходов или сточных вод. По словам представителя компании, в Италии действует 1 700 биогазовых установок, а в Германии - порядка 11 тысяч.

Иван Белозерцев отметил экономический эффект от использования установок на биогазе и хорошую перспективу для внедрения данных технологий в Пензенской области.

«В качестве сырья используется кукуруза. У нас хороший урожай этой культуры, при необходимости возможно задействовать и дополнительные посевные площади для ее выращивания», - уточнил губернатор.

Также компания занимается когенерацией для тепличных комплексов и внедряет данные технологии в Белгородской, Липецкой и Орловской областях России.

«Нам интересны ваши предложения по оборудованию когенерационными установками тепличных комплексов, а также использование когенерации в крупном бизнесе. У нас есть серьезные инвестпроекты, которые будут реализованы в ближайшее время, и мы готовы рассмотреть варианты сотрудничества», - резюмировал Иван Белозерцев.

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Гость|19.10.2017 12:37|

Не смешно при нашем климате. Хотя раньше страусов и бизонов предлагали разводить.

Гость|19.10.2017 12:40|

У каждого губернатора свои фантазии.

Гость|19.10.2017 12:42|

Шепотом: рыжик, боинг, рыжик, боинг.

Гость|19.10.2017 12:44|

И. А., Когда Стелу с от собора переносить будут, хотелось бы вместе с вами поучаствовать.

Гость|19.10.2017 12:53|

Да здравствует наш губернатор, самый умный тот самый новатор!

Гость|19.10.2017 12:57|

penzainform.ru писал(a):

«В качестве сырья используется кукуруза. У нас хороший урожай этой культуры, при необходимости возможно задействовать и дополнительные посевные площади для ее выращивания», - уточнил губернатор.

Земля имеет свойство истощаться, что потом кушать будите? Что потомкам оставите, пустыню сахару? Плодородный слой весьма тонок. Недоумки.

Гость|19.10.2017 12:57|

А можно кукурузу по назначению использовать?

Гость|19.10.2017 12:58|

"И тут Остапа понесло ..."

Гость|19.10.2017 13:00|

Гость писал(a):

А можно кукурузу по назначению использовать?

Куда подевался прекрасный кукурузный хлеб?

Гость|19.10.2017 13:04|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А можно кукурузу по назначению использовать?

Куда подевался прекрасный кукурузный хлеб?

с добавками и ароматизаторами вам испекут любой хлеб. Химия творит чудеса

Гость|19.10.2017 13:04|

Итальянские инвесторы, китайские и таджикские рабочие, русско-мордовские охранники. Пенза - город контрастов.

Гость|19.10.2017 13:06|

Полный бред!

Гость|19.10.2017 13:08|

Гость писал(a):

Куда подевался прекрасный кукурузный хлеб?
В гипермаркетах,и крупных супермаркетах свой пекут.А затея идиотская у нас кукуруза только на силос ,и то урожаи так себе.Можно ещё из специально-выведенных сортов одуванчика получать натуральный каучук.

Имя: Гость
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