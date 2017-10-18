18.10.2017 | 11:28

В 2017 году на поддержку детских и кукольных театров Пензенской области выделят 3 млн 573 тысячи рублей. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в субботу, 14 октября.

Распределение субсидий между регионами осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы. В общей сложности на эти цели из федерального бюджета выделено 220 млн рублей.

«Такая государственная поддержка регионам предоставляется в первый раз», - уточняется на сайте Правительства РФ.

Субсидии субъектам Федерации выделяются на софинансирование расходных обязательств, связанных с поддержкой творческой деятельности и техническим оснащением детских и кукольных театров.

В июне после закрытия 74-го сезона в Пензенском областном театре «Кукольный дом» при подведении итогов отметили, что годовой план по спектаклям артисты перевыполнили. Они представили публике больше 650 постановок для взрослых и детей.