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Экономика | Пензенской области выделят 3,5 млн на развитие кукольных театров

18.10.2017|11:28
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В 2017 году на поддержку детских и кукольных театров Пензенской области выделят 3 млн 573 тысячи рублей. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в субботу, 14 октября.

Распределение субсидий между регионами осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы. В общей сложности на эти цели из федерального бюджета выделено 220 млн рублей.

«Такая государственная поддержка регионам предоставляется в первый раз», - уточняется на сайте Правительства РФ.

Субсидии субъектам Федерации выделяются на софинансирование расходных обязательств, связанных с поддержкой творческой деятельности и техническим оснащением детских и кукольных театров.

В июне после закрытия 74-го сезона в Пензенском областном театре «Кукольный дом» при подведении итогов отметили, что годовой план по спектаклям артисты перевыполнили. Они представили публике больше 650 постановок для взрослых и детей.

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Гость|18.10.2017 11:48|

Когда наконец откроют новый зал кукольного театра? Уже лет 30 обещают!

Гость|18.10.2017 11:53|

В этом году опять так будет? http://www.penzainform.ru/questions/soc ... _179d.html

Гость|18.10.2017 12:02|

Гость писал(a):

Когда наконец откроют новый зал кукольного театра? Уже лет 30 обещают!
Денег нат. Откаты, распилы...

Гость|18.10.2017 12:07|

а сколько в Пензе кукольных театров?

Гость|18.10.2017 12:16|

Даешь в каждом районе кукольный театр!!! Вот только кукловода нормального нет...

Имя: Гость
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