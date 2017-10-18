18.10.2017 | 14:03

В 2017 году Пензенская область получит в общей сложности 187 млн 168 тыс. 600 рублей в качестве субвенции на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 16 октября.

Объем бюджетных ассигнований увеличился из-за того, что возросло количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, сообщается на официальном сайте Правительства РФ.

С учетом изменений в общей сложности субъектам Федерации на указанные цели будет направлено 33 млрд 826 тысяч рублей.

22 декабря 2016 года на заседании Правительства РФ было принято решение о выделении регионам в 2017-м 31 млрд 609 млн рублей на лекарства и питание для детей-инвалидов. Из них Пензенской области планировалось предоставить 153 млн 994 тысячи 400 рублей.

19 августа Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении размера субвенции для Пензенского региона до 178 млн 525 тысяч 300 рублей (то есть на 24 млн 530 тысяч 900 рублей). После последнего повышения объем ассигнований для области возрастет еще на 8 млн 643 тысячи 300 рублей.