17.10.2017 | 11:08

Руководители городских управлений должны изыскать возможность сократить расходы. Об этом заявил и. о. главы администрации Пензы Сергей Волков на аппаратном совещании в понедельник, 16 октября.

Тема была затронута в связи с формированием проекта бюджета города на 2018 год. По словам Сергея Волкова, перед администрацией стоит задача снизить кредиторскую задолженность.

«Каждый руководитель, внося предложения по финансированию своего направления, должен тщательно просчитать расходы и изыскать возможность их сократить. Это сложно, но, как показала практика текущего года, возможно», - отметил и. о. мэра.

Отдельно он обратился к начальнику управления образования Юрию Голодяеву. Чиновнику поручено подготовить перечень объектов сферы образования, ремонт которых откладывать нельзя, сообщили в пресс-службе мэрии.

При этом в Пензе 44% зданий, в которых расположены образовательные учреждения, эксплуатируются более 40 лет. Школы и детсады стремительно ветшают, сообщил на заседании в гордуме заместитель начальника управления образования Федор Клемин.

Практически всем зданиям, построенным в 60-70-е годы, требуется капитальный ремонт. Таких школ в Пензе пять, детсадов - восемь.

Федор Клемин указал выход из сложившейся ситуации. «Стратегически мы видим это так, чтобы бюджет города выделял нам денежные средства на проведение капитальных ремонтов и текущих ремонтов. По сравнению с 2011 годом финансирование на укрепление материально-технической базы снизилось в пять раз», - заявил он.