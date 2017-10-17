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Экономика | В Пензе руководителям управлений поручили сократить расходы

17.10.2017|11:08
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Руководители городских управлений должны изыскать возможность сократить расходы. Об этом заявил и. о. главы администрации Пензы Сергей Волков на аппаратном совещании в понедельник, 16 октября.

Тема была затронута в связи с формированием проекта бюджета города на 2018 год. По словам Сергея Волкова, перед администрацией стоит задача снизить кредиторскую задолженность.

«Каждый руководитель, внося предложения по финансированию своего направления, должен тщательно просчитать расходы и изыскать возможность их сократить. Это сложно, но, как показала практика текущего года, возможно», - отметил и. о. мэра.

Отдельно он обратился к начальнику управления образования Юрию Голодяеву. Чиновнику поручено подготовить перечень объектов сферы образования, ремонт которых откладывать нельзя, сообщили в пресс-службе мэрии.

При этом в Пензе 44% зданий, в которых расположены образовательные учреждения, эксплуатируются более 40 лет. Школы и детсады стремительно ветшают, сообщил на заседании в гордуме заместитель начальника управления образования Федор Клемин.

Практически всем зданиям, построенным в 60-70-е годы, требуется капитальный ремонт. Таких школ в Пензе пять, детсадов - восемь.

Федор Клемин указал выход из сложившейся ситуации. «Стратегически мы видим это так, чтобы бюджет города выделял нам денежные средства на проведение капитальных ремонтов и текущих ремонтов. По сравнению с 2011 годом финансирование на укрепление материально-технической базы снизилось в пять раз», - заявил он.

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Гость|17.10.2017 11:45|

Опять простым работягам понизят зарплату или вовсе сократят,а большим чиновникам ещё и прибавят!!!

Гость|17.10.2017 11:56|

На что-то же надо отдыхать в Италии.

Гость|17.10.2017 11:57|

А начальник управления культуры Фейгина понизит себе зарплату, которая выше всех доходов мэра Пензы? Или в очередной раз сократит всех, но себя не обидет?

Гость|17.10.2017 12:15|

penzainform.ru писал(a):

Отдельно он обратился к начальнику управления образования Юрию Голодяеву. Чиновнику поручено подготовить перечень объектов сферы образования, ремонт которых откладывать нельзя, сообщили в пресс-службе мэрии.
Читайте между строк: не подавайте перечень объектов которые ещё не совсем разваливаются.

Гость|17.10.2017 12:16|

А жизнь-то налаживается!

Гость|17.10.2017 12:18|

А жизнь-то налаживается!

У ворья она и не спадала...

Гость|17.10.2017 12:24|

Идем на выживание ))))))

Гость|17.10.2017 12:36|

А как же? #ЖизньНалаживается

Имя: Гость
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