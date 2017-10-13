13.10.2017 | 16:45

В среду, 11 октября, губернатор Иван Белозерцев побывал на предприятии «Пензенское управление строительства».

Эта организация действует на территории города Заречного. Она образована в 2006 году и входит в состав строительного холдинга ООО ПКФ «Термодом».

Во время визита Иван Белозерцев изучил образцы продукции «Пензенского управления строительства» и оценил современные технологии, применяемые при деревянном домостроительстве.

Так, его заинтересовали запатентованная технология соединения бруса и специально распиленных бревен, метод сочетания разных сортов деревьев при сборке деревянных конструкций, а также использование экологически чистых и теплосберегающих материалов.

«Если дом поставлен на добротный фундамент, снабжен внешней отделкой, грамотно покрыт, он прослужит долго. И это комфортное жилье: летом в таких домах прохладно, зимой тепло. В европейских северных странах строят из дерева, стоит это у них дорого. А мы недооцениваем свое богатство», - отметил глава региона.

Как пояснили в пресс-службе правительства области, после посещения цехов глава региона поручил создать в Пензе выставочный павильон для домов из дерева, а также проанализировать варианты по использованию современного деревянного домостроения при реконструкции детских загородных лагерей.

Отметим, что «Пензенское управление строительства» производит железобетонные изделия, силикатный кирпич, сухие строительные смеси, элементы для благоустройства, раствор, бетон, лакокрасочные материалы, металлочерепицу «Каскад», стеновые блоки из пенополистирола, окна из трехслойного бруса с европейской технологией обработки, пластиковые окна и двери.

На базе компании функционируют два домостроительных комбината.

Стройматериалы, выпускаемые предприятием «ПУС», в основном идут на строительство Города Спутника. Также они пользуются широкой популярностью у подавляющего большинства застройщиков Пензенской области.