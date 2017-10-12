12.10.2017 | 13:35

Администрация Пензы готова передать бизнесменам земельные участки в городских парках и скверах. Информация об этом появилась на официальном сайте органа местного самоуправления в четверг, 12 октября.

Мэрия готова рассмотреть предложения для передачи (сдачи в аренду) участков на условиях муниципально-частного партнерства.

В частности, речь идет о территории вокруг Ласточкиного озера (в районе гостиницы «Ласточка»), сквере между улицами Октябрьской и Суворова, Суворова и Бакунина, сквере имени В. Г. Белинского, Фонтанной площади, сквере машиностроителей (ул. Г. Титова).

Кроме того, мэрия предлагает арендовать участки на территории вокруг Арбековских прудов, в сквере «Семейный» (ул. Антонова), сквере Дружбы (ул. Дружбы), сквере М. Ю. Лермонтова, на территории детской железной дороги, в парках «Олимпийский», имени Ульяновых, 40-летия Победы, ЦПКиО имени В. Г. Белинского.