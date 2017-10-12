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Экономика | Пензенским бизнесменам предложили разместиться в парках и скверах

12.10.2017|13:35
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Администрация Пензы готова передать бизнесменам земельные участки в городских парках и скверах. Информация об этом появилась на официальном сайте органа местного самоуправления в четверг, 12 октября.

Мэрия готова рассмотреть предложения для передачи (сдачи в аренду) участков на условиях муниципально-частного партнерства.

В частности, речь идет о территории вокруг Ласточкиного озера (в районе гостиницы «Ласточка»), сквере между улицами Октябрьской и Суворова, Суворова и Бакунина, сквере имени В. Г. Белинского, Фонтанной площади, сквере машиностроителей (ул. Г. Титова).

Кроме того, мэрия предлагает арендовать участки на территории вокруг Арбековских прудов, в сквере «Семейный» (ул. Антонова), сквере Дружбы (ул. Дружбы), сквере М. Ю. Лермонтова, на территории детской железной дороги, в парках «Олимпийский», имени Ульяновых, 40-летия Победы, ЦПКиО имени В. Г. Белинского.

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Гость|12.10.2017 13:51|

Ну всё. Пиши пропало. Естественно людей не спросят при передаче земельных участков в аренду. Хотя парки и скверы общественно значимые территории и оттяпывать часть территории в пользу бизнесменов без учета мнения населения нельзя. Когда в мэрии уже иссякнут антинародные идеи?

Гость|12.10.2017 14:06|

Ну, гулять по чистым местам и гадить там народ не спрашивает, а как на благое дело, сразу мнение чье-то не учли! Хоть один вышел добровольно г...но за собой убрал, нет, потому что это должны муниципальные власти делать, а я налоги же плачу!!!!

Гость|12.10.2017 14:10|

Век киосков не исчезнет? Пенза так и останется поселком городского типа? С остановок убираем - в парки ставим. Ничего лучше не придумали? Я против. И народ против. А вы, власти, в подчинении у народа!

Гость|12.10.2017 14:16|

Нечего мнения холопов спрашивать, раздать за копейки своим прикормленным и все тут...

Гость|12.10.2017 14:16|

А чего против?

Значит город не в состоянии благоустраивать,одни аварии жилищные!

Частник хоть действительно делать будет!

Гость|12.10.2017 14:17|

Ни один бизнесмен не будет связываться с властью которая кидает(Цветкофф и т.д.)да еще и выслушивать "мнение" народа.

Гость|12.10.2017 14:18|

Гость писал(a):

а как на благое дело, сразу мнение чье-то не учли!
Благое дело? А вы не перегрелись? ЧТО ЭТО ЗА БРЕД! Все благие дела администрации Пензы заканчиваются одинаково - общественность возмущена. Особенно когда в этих делах замешаны бизнесмены и аренда земельных участков в парках и скверах.

Гость|12.10.2017 14:19|

Конечно не будет,сейчас наобещают,а как дело пойдёт,снова себе заберут,где вкуснее будет!!!

Гость|12.10.2017 14:21|

Хватит прикрываться "мнением народа".Есть здравомыслящее рассуждение нормальных людей. А "мнение народа"--это Майдан,Болотная и т.д.

Гость|12.10.2017 14:22|

А на чем бюджет то весь?На бизнесе!

Где люди работают?у частников !

Ни одной инвестиции федеральной!

Чего возмущается общественность ?

Или у нас заводы,пароходы в области???)))

Гость|12.10.2017 14:24|

Гость писал(a):

Частник хоть действительно делать будет!
Нашим бизнесменам глубоко плевать на парки и скверы. Для них это лишь земельный участок пользование которым они конвертируют в прибыль. Эти частники не понимают элементарного и начхать хотели на всех и вся. Отдать бизнесменам в аренду земельные участки в парках и скверах значит потерять часть общественно значимой территории.

Гость|12.10.2017 14:28|

Все зоны отдыха в области,находясь в частных руках,стали действительно местами отдыха!!!

Или никто не ездит?!

А остальное зарастает в грязи!!!

Гость|12.10.2017 14:28|

Гость писал(a):

Хватит прикрываться "мнением народа".
Тут ведут речь об мнении горожан.

Гость писал(a):

Есть здравомыслящее рассуждение нормальных людей. А "мнение народа"--это Майдан,Болотная и т.д.
Парками и скверами пользуются все жители Пензы. Парки и скверы для горожан а не бизнесменов.

Гость|12.10.2017 14:29|

А кто сказал,что парки исчезнут?

Уютнее станут!!!

Гость|12.10.2017 14:31|

Гость писал(a):

Все зоны отдыха в области,находясь в частных руках,стали действительно местами отдыха!!!
Речь о Пензе. Конкретно о парках и скверах в черте города Пензы. Бизнесмены не будут ничего развивать на выделенной земле. Они будут извлекать деньги любой ценой.

Гость писал(a):

Или никто не ездит?!

А остальное зарастает в грязи!!!

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