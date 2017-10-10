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Экономика | Россельхознадзор: Продукция Колышлейской птицефабрики безопасна

10.10.2017|15:20
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Заместитель руководителя территориального органа Россельхознадзора Баграт Пирумов прокомментировал ИА «ПензаИнформ» озвученную ранее информацию об обнаружении антибиотика в яйцах Колышлейской птицефабрики.

«Путем проведения дополнительных лабораторных исследований данный факт не подтвержден. Продукция Колышлейской птицефабрики является качественной и безопасной для потребителей, что подтверждено результатом лабораторных исследований», - сообщил Баграт Пирумов.

«Мы антибиотики в корма не добавляем вообще, наша продукция является действительно безопасной во всех отношениях», - добавил генеральный директор птицефабрики Александр Михайловский.

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Гость|10.10.2017 15:24|

теперь можно бежать за яйцами без страхов и опасений ?

Мотовилов (гость)|10.10.2017 15:28|

Врать-то все горазды. Но в данном случае нет доверия именно колышлейцу.

Гость|10.10.2017 15:35|

То забраковали,то оправдали чё теперь есть -то? Что-то не понять мне, кто утку пустил? Где правда ,а где обман? Сколько и кто заплатил за это?

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