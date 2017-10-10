10.10.2017 | 15:20

Заместитель руководителя территориального органа Россельхознадзора Баграт Пирумов прокомментировал ИА «ПензаИнформ» озвученную ранее информацию об обнаружении антибиотика в яйцах Колышлейской птицефабрики.

«Путем проведения дополнительных лабораторных исследований данный факт не подтвержден. Продукция Колышлейской птицефабрики является качественной и безопасной для потребителей, что подтверждено результатом лабораторных исследований», - сообщил Баграт Пирумов.

«Мы антибиотики в корма не добавляем вообще, наша продукция является действительно безопасной во всех отношениях», - добавил генеральный директор птицефабрики Александр Михайловский.