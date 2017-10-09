09.10.2017 | 10:08

Пензенская область получит дополнительно 24 миллиона 298 тысяч 400 рублей в качестве субсидии на ежемесячные денежные выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.

Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства России Дмитрий Медведев в пятницу, 6 октября.

Пенза попала в число 25 субъектов, которым полагаются дополнительные субсидии в объеме 526 млн 300 тысяч рублей на софинансирование расходных обязательств, сообщается на сайте Правительства РФ.

Средства выделены по той причине, что в некоторых регионах, в том числе и Пензенском, количество детей, в связи с рождением которых производится выплата, увеличилось по сравнению с прогнозными данными.

Таким образом, если раньше предполагалось направить на эти цели 15 млрд 825 млн млн 400 тысяч рублей, то теперь общий объем субсидий из федерального бюджета составит 16 млрд 351 млн 700 тысяч.

Для сравнения: соседствующей с Пензенской Тамбовской области выделят 13 млн 31 тысячу рублей, Саратовской - 35 млн 427 тысяч. Ульяновская область и Республика Мордовия в список не попали.