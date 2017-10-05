05.10.2017 | 15:41

Торговые предприятия из Кировской области и Республики Таджикистан будут закупать лимонад и напиток с соком алоэ в Неверкинском районе. Соответствующие намерения они выразили в среду, 4 октября, на агропромышленной выставке «Золотая осень - 2017» в Москве, где Пензенская область представила свою продукцию.

Лимонад и напиток с соком алоэ производит крестьянское (фермерское) хозяйство.

«Наша продукция, в том числе и безалкогольные соки, воды, лимонады, регулярно презентуется на агропромышленных, специализированных выставочных мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней. Продукция Неверкинского района имеет ряд наград и отмечена за вкусовые качества на выставках, презентациях», - сообщил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

По информации регионального министерства сельского хозяйства, стороны обсудили вопросы закупки и поставки, а также договорились о продвижении пензенской продукции.

Кстати, стенд области на выставке «Золотая осень - 2017» посетил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Осмотрев представленную продукцию, он положительно оценил аграрный потенциал региона.