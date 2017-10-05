Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|5 окт 2017|17:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+13oC
Завтра | Ливень |
  67.78  |  $  57.58
 

Экономика | Таджикская компания будет закупать пензенский напиток с соком алоэ

05.10.2017|15:41
Печать

Торговые предприятия из Кировской области и Республики Таджикистан будут закупать лимонад и напиток с соком алоэ в Неверкинском районе. Соответствующие намерения они выразили в среду, 4 октября, на агропромышленной выставке «Золотая осень - 2017» в Москве, где Пензенская область представила свою продукцию.

Лимонад и напиток с соком алоэ производит крестьянское (фермерское) хозяйство.

«Наша продукция, в том числе и безалкогольные соки, воды, лимонады, регулярно презентуется на агропромышленных, специализированных выставочных мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней. Продукция Неверкинского района имеет ряд наград и отмечена за вкусовые качества на выставках, презентациях», - сообщил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

По информации регионального министерства сельского хозяйства, стороны обсудили вопросы закупки и поставки, а также договорились о продвижении пензенской продукции.

Кстати, стенд области на выставке «Золотая осень - 2017» посетил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Осмотрев представленную продукцию, он положительно оценил аграрный потенциал региона.

0
0
0
0
 
Гость|05.10.2017 16:30|

А где взяли столько сока алоэ в Неверкинском районе?

Гость|05.10.2017 16:45|

Где есть в Буртасии алойныеи заросли?

Гость|05.10.2017 16:53|

Ой, какие любопытные. Сколько вопросов.

Гость|05.10.2017 16:58|

а почему в пензе не продается НЕВЕРКИНСКИЙ ЛИМОНАД ?

Гость|05.10.2017 17:05|

Гость писал(a):

а почему в пензе не продается НЕВЕРКИНСКИЙ ЛИМОНАД ?
не всем алоэ одинаково полезно. оно имеет силу бронебойного снаряда - как биостимулятор. и вылечиться поможет. но может и аборт вызвать. в лучшем случае

Гость|05.10.2017 17:13|

Гость писал(a):

Где есть в Буртасии алойныеи заросли?
На неверкинской свалке. Там и дохлые собаки есть.

Гость|05.10.2017 17:14|

Гость писал(a):

сть|05.10.2017 16:45|

Где есть в Буртасии алойныеи заросли

Походу в неверкинском районе

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!