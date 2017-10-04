04.10.2017 | 16:16

В Пензенскую область из федерального бюджета дополнительно направят 41 млн 60 тысяч рублей на возмещение затрат сельхозпроизводителям. Соответствующее распоряжение о распределении субсидий по регионам было утверждено Правительством Российской Федерации 30 сентября.

В Сурском крае средства субсидии направят на софинансирование модернизации молочных комплексов. В августе два инвестиционных проекта были отобраны комиссией министерства сельского хозяйства России.

«Согласно протоколу федерального минсельхоза к субсидированию части прямых понесенных затрат на расширение существующих животноводческих мощностей на 1 200 стойломест компании будут направлены субсидии в объеме более 41 млн рублей», - сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

По информации пресс-службы, всего в текущем году аграриям области на поддержку предусмотрено выделение 2 млрд 900 млн рублей, из которых 2 млрд 200 млн - средства федерального бюджета, 700 млн - областного. В 2016 году на развитие сельского хозяйства Пензенской области было выделено 3 млрд 200 млн рублей.