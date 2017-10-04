04.10.2017 | 16:56

В Пензенской области по состоянию на вторник, 3 октября, аграрии убрали с полей 1 млн 7 тысяч 900 тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность культуры составляет 395,2 центнера с гектара.

«Регион опережает по показателю урожайности сахарной свеклы сельхозпредприятия Республики Татарстан (391,8 ц/га) и Республики Чувашия (378,3 ц/га)», - сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

Также урожайность культуры на 7,8 центнера с гектара превышает показатель прошлого года.

По данным на 29 сентября, областные предприятия переработали 392,7 тыс. тонн свеклы и получили 50,6 тонн сахара. В крае этим видом деятельности заняты три сахарных завода.