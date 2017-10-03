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Экономика | В Пензенской области аутсайдеров по урожайности занесут в реестр и обучат

03.10.2017|12:58
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Во вторник, 3 октября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, подводя промежуточные итоги текущего сельскохозяйственного года, распорядился внести в отдельный реестр аграрные предприятия, которые получили низкую урожайность зерновых.

«По каждому району должен быть реестр тех хозяйств, которые получили урожайность менее 35 ц/га», – уточнил губернатор.

Глава региона поручил провести обучение отстающих. «С ними надо заниматься, подтягивать. Приглашайте руководителей серьезных аграрных компаний, которые могут поделиться своим опытом», – добавил Иван Белозерцев.

В настоящее время в регионе завершился сев озимых культур под урожай следующего года. Ими засеяно 334,7 тыс. га, что на 10,3 тыс. га больше, чем в 2016-м.

Как сообщили в пресс-службе правительства, большая часть в структуре озимых посевов приходится на пшеницу - 324,8 тыс. га. Затем идут озимые рожь, рыжик и тритикале, которые занимают 6,6 тыс. га, 2,9 тыс. га и 0,4 тыс. га соответственно.

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