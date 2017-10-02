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Экономика | Губернатор поручил подготовить экспортную стратегию области

02.10.2017|09:27
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В Пензенской области создадут экспортную стратегию. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве в понедельник, 2 октября.

На прошлой неделе в Пензе прошло заседание совета при полпреде Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаиле Бабиче, в котором принял участие министр финансов России Антон Силуанов.

«Пензенская область была выбрана для проведения неслучайно: у региона высокие показатели по темпам роста в экономике и по бюджетным поступлениям. Мероприятие прошло на хорошем организационном уровне. И в ходе обсуждения прозвучало много интересных и важных предложений, которые нам необходимо внимательно проанализировать и лучшие - внедрить в области», - заявил губернатор Иван Белозерцев.

По словам главы региона, до 1 декабря необходимо подготовить экспортную стратегию Пензенской области. По экспорту товаров за первое полугодие в области наблюдается рост почти на 50%.

«Подготовка стратегии на пять лет и оказание помощи нашим промышленным предприятиям в их экспортных планах - от этого будет только большой плюс», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор поручил организовать в Пензе круглый стол с дирекцией экспортного центра РФ, пригласить специалистов, чтобы они рассказали о современных подходах и лучших практиках по экспорту товаров. Этой работе необходимо придать новый импульс.

«Нужно к этому мероприятию подготовить реестр предприятий, которые готовят продукцию на экспорт, чтобы потом с ними работать, поддерживать их», - поставил задачу Иван Белозерцев.

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Гость|02.10.2017 09:34|

Кому поручил? Кто ответственный?

Гость|02.10.2017 09:36|

Молодец. Респект

Гость|02.10.2017 09:42|

кроме специалистов приглашать отлично былобы практиков

Гость|02.10.2017 09:48|

конечно я неявляюсь экспертом

и даже специалистом

но всетаки

лично мне кажется что начинать нужно несо стратегии и Планов

необходимо сначала понять в чем выгода

для какойлибо стороны

Гость|02.10.2017 09:54|

о какой помощи идет речь

непроще ли мне самому экспортироватся

заходишь в кабинет а там весь стол завален кипами бумажек

на подоконниках бумаги

на столе бумаги

на стульях бумаги

настоящий творческий бардак

и разговор заканчивается очень быстро

и даже понимаю почему стока бумажек навалено

в них легко прятаться

Гость|02.10.2017 10:01|

как привлекать в Пензенскую область инвесторов

инвесторов ,- т.е. лиц которые имеют счета с денежными средствами, и возможностями строить практически заводы, производства

сначала необходимо понять чего желает (инвестор)

ведь построить завод , построить производство хотят очень много желающих

и все что необходимо сделать

это создать планирование площадки для строительства завода, производства

и кликнуть инвестора

но плащадки вроде имеются

а где же инвесторы

Гость|02.10.2017 10:03|

Сначала надо возродить промышленность, чтобы хотя бы частично вернуть масштабы экспорта 1990 года. А без этого никакая стратегическая программа ничего существенного не даст. Были уж программы по экспорту рыжика, мяса страусов и бизонов, рыбы, луковиц гладиолусов. Опять на эти же грабли?

Гость|02.10.2017 10:10|

брехня а не новость

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