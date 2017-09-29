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Экономика | М. Бабич познакомился с достижениями промышленности Пензенской области

29.09.2017|18:08
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Прежде чем начать заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе, высокопоставленные гости познакомились с достижениями промышленности Пензенской области. Более 20 предприятий представили на выставке продукцию, которая реализуется не только на территории страны, но и успешно экспортируется.

«Приборы, датчики давления, силы, скорости, все производится», - показал заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

«Они готовы выпускать все, что должно измеряться», - добавил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Услышав, что продукцию заказывают американцы, полпред президента в ПФО Михаил Бабич пошутил, заметив, что за рубеж можно отправлять продукцию и похуже. Он намекнул, что инновационные технологии прежде всего должны работать в интересах России. Однако не менее важная задача - сохранять конкурентоспособность на мировом рынке. И это у пензенских предприятий получается.

Промышленный комплекс в последние два года демонстрирует исключительно положительную динамику. Только за восемь месяцев 2017-го темпы роста составили 103,7%, а область вошла в число субъектов ПФО с наилучшими показателями.

«Татарстан, и Мордовия, и Удмуртия, Пензенская и Ульяновская области получат существенные добавки из федерального бюджета за успехи в наращивании экономического и налогового потенциала», - сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, правительство РФ продолжит оказывать поддержку данной сфере и в будущем. Среди мер стимулирования роста экономики - снижение ставок по кредитам, предоставление инвестиционных льгот, проектное финансирование, капитализация фонда развития промышленности и выделение грантов, возмещение регионам средств, вложенных в производственные технопарки.

На заседании совета речь шла также об увеличении налогового потенциала и совершенствовании межбюджетных отношений.

«Ситуацию осложняет то, что отдельные изменения законодательства приводят к значительному увеличению расходных обязательств региона. Вместе с этим такие изменения необходимы для повышения уровня и качества жизни граждан», - подчеркнул Михаил Бабич.

Выступая в качестве руководителя рабочей группы совета, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что Приволжский федеральный округ входит в тройку лидеров по объемам инвестиций и внешнеторгового оборота.

«В первом полугодии 2017 года внешнеторговый оборот вырос более чем на 24%. Позитивно меняется структура экспорта. При снижении доли топливно-энергетического комплекса вырос процент машинооборудования, металлургии, химической продукции», - подытожил Иван Белозерцев.

По данным представленного анализа, экономика округа выходит из кризиса.

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Гость|29.09.2017 19:14|

В Пензенской области есть промышленность?Не заблудился ли. Бабич?

Гость|29.09.2017 19:44|

Сплошной рост, что не встреча, то экономика области растет, все отлично, прям радость такая, это они наверное цены имели ввиду. Лучше бы здравоохранением похвастались, все родотделения и скорую помощь по районам позакрывали, людей за 150 км везут спасать и рожать, так в дороге и рожают и мрут, а еще образование наше БЕСПЛАТНОЕ, там скинься тут купи, подготовительный класс 2500р в месяц и учебники 3700р, полный рост, ха ха ха.

Гость|29.09.2017 19:47|

Гость писал(a):

29.09.2017 19:14|

В Пензенской области есть промышленность?Не заблудился ли. Бабич?

Заблудился, попал в прошлое, в области была очень приличная промышленность.

Гость|29.09.2017 19:51|

А Бабича уведомили о деятельности в Пензе террористической группировки " Т Плюс " ?

Гость|29.09.2017 20:16|

Гость писал(a):

В Пензенской области есть промышленность?
Не будь дураком:

penzainform.ru писал(a):

«В первом полугодии 2017 года внешнеторговый оборот вырос более чем на 24%. Позитивно меняется структура экспорта. При снижении доли топливно-энергетического комплекса вырос процент машинооборудования, металлургии, химической продукции»

Гость|29.09.2017 20:18|

penzainform.ru писал(a):

«Приборы, датчики давления, силы, скорости, все производится», - показал заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

«Они готовы выпускать все, что должно измеряться», - добавил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

А почему он пошёл в НИИФИ,а потому что некто пропихнул туда своего сына,первый заместитель генерального директора НИИФИ

Белозерцев Александр Иванович . И снова вверх!?

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