29.09.2017 | 18:08

Прежде чем начать заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе, высокопоставленные гости познакомились с достижениями промышленности Пензенской области. Более 20 предприятий представили на выставке продукцию, которая реализуется не только на территории страны, но и успешно экспортируется.

«Приборы, датчики давления, силы, скорости, все производится», - показал заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

«Они готовы выпускать все, что должно измеряться», - добавил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Услышав, что продукцию заказывают американцы, полпред президента в ПФО Михаил Бабич пошутил, заметив, что за рубеж можно отправлять продукцию и похуже. Он намекнул, что инновационные технологии прежде всего должны работать в интересах России. Однако не менее важная задача - сохранять конкурентоспособность на мировом рынке. И это у пензенских предприятий получается.

Промышленный комплекс в последние два года демонстрирует исключительно положительную динамику. Только за восемь месяцев 2017-го темпы роста составили 103,7%, а область вошла в число субъектов ПФО с наилучшими показателями.

«Татарстан, и Мордовия, и Удмуртия, Пензенская и Ульяновская области получат существенные добавки из федерального бюджета за успехи в наращивании экономического и налогового потенциала», - сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, правительство РФ продолжит оказывать поддержку данной сфере и в будущем. Среди мер стимулирования роста экономики - снижение ставок по кредитам, предоставление инвестиционных льгот, проектное финансирование, капитализация фонда развития промышленности и выделение грантов, возмещение регионам средств, вложенных в производственные технопарки.

На заседании совета речь шла также об увеличении налогового потенциала и совершенствовании межбюджетных отношений.

«Ситуацию осложняет то, что отдельные изменения законодательства приводят к значительному увеличению расходных обязательств региона. Вместе с этим такие изменения необходимы для повышения уровня и качества жизни граждан», - подчеркнул Михаил Бабич.

Выступая в качестве руководителя рабочей группы совета, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что Приволжский федеральный округ входит в тройку лидеров по объемам инвестиций и внешнеторгового оборота.

«В первом полугодии 2017 года внешнеторговый оборот вырос более чем на 24%. Позитивно меняется структура экспорта. При снижении доли топливно-энергетического комплекса вырос процент машинооборудования, металлургии, химической продукции», - подытожил Иван Белозерцев.

По данным представленного анализа, экономика округа выходит из кризиса.