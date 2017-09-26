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Экономика | Китайцы намерены создать в Пензенской области производственную зону

26.09.2017|12:10
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Пензенская область будет всесторонне поддерживать китайского инвестора. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на встрече с делегацией города Баоцзи провинции Шэньси во вторник, 26 сентября.

«Цель нашего приезда - изучить новые возможности совместной деятельности, мы посмотрели пензенские производства, у вас хорошие основы для развития промышленности», - отметил мэр Баоцзи Си Цзиньцай, выразивший заинтересованность в сотрудничестве.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, стороны обсудили создание в Пензе производственной зоны с участием ведущей китайской станкостроительной компании. Соглашение об этом было подписано в июне на выставке «ЭКСПО Шелкового пути - 2017» в городе Сиань в Китае.

«На территории Пензенской области планируется построить производственные и инженерные объекты общей площадью 3 500 квадратных метров», - уточнили в правительстве.

Также члены делегации выразили намерение развивать туристическое направление и организовать обмен студентами.

3 июля на оперативном совещании Иван Белозерцев призвал бороться за привлечение китайских инвесторов. Он напомнил о том, что инвесторы из Поднебесной планируют развивать агробизнес в Сурском крае, а также могут развернуть в областном центре производство ортопедической продукции.

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Гость|26.09.2017 12:31|

А аквапарк китайцы нам уже построили?

Гость|26.09.2017 12:34|

Гость писал(a):

А аквапарк китайцы нам уже построили?
Крематорий они вам будут строить.

Гость|26.09.2017 12:36|

Вот только не агробизнес ,уже и так пол города отравили своими ОВОЩАМИ с ДЕРЬМО ХИМИКАТАМИ.

Гость|26.09.2017 12:36|

penzainform.ru писал(a):

организовать обмен студентами.

Мы им студенток, они нам студентов и через пять лет Пензенци будут желтыми с узкими глазами и говорит хоЛоСо, хоЛоСо хозяин.

Гость|26.09.2017 12:48|

Гость писал(a):

Вот только не агробизнес ,уже и так пол города отравили своими ОВОЩАМИ с ДЕРЬМО ХИМИКАТАМИ.
А вам какая разница чо жрать? Терпение - одна из ваших важнейших добродетелей ! ))) "В сад, все в сад!" ( Из кина ) )))

Гость|26.09.2017 12:57|

Да у нас по моему вся Пенза сплошная производственная зона))

Гость|26.09.2017 12:57|

Надо бороться за превлеяение местных инвесторов! У нас достаточно в регионе своих капиталистов,которые могли бы участвовать в развитии области- дайте только им эту возможность.

Гость|26.09.2017 12:58|

Правды-НЕТ

Россию-ПРОДАЛИ

Остался труд,за три копейки......

У нас что, планируют повсеместно теракты в которых люди будут калечиться,а?А потом ортопедическую продукцию скупать пачками?Кому она нахрен здалась,эта китайская ортопедическая продукция?Своей что ли нет!?Её своей завались!Опять ,точнее снова что то мутят.

Гость|26.09.2017 12:59|

Всё распродают

Гость|26.09.2017 13:11|

Гость писал(a):

Правды-НЕТ

Россию-ПРОДАЛИ

Остался труд,за три копейки......

Что за полоумный истерит....

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