26.09.2017 | 12:10

Пензенская область будет всесторонне поддерживать китайского инвестора. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на встрече с делегацией города Баоцзи провинции Шэньси во вторник, 26 сентября.

«Цель нашего приезда - изучить новые возможности совместной деятельности, мы посмотрели пензенские производства, у вас хорошие основы для развития промышленности», - отметил мэр Баоцзи Си Цзиньцай, выразивший заинтересованность в сотрудничестве.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, стороны обсудили создание в Пензе производственной зоны с участием ведущей китайской станкостроительной компании. Соглашение об этом было подписано в июне на выставке «ЭКСПО Шелкового пути - 2017» в городе Сиань в Китае.

«На территории Пензенской области планируется построить производственные и инженерные объекты общей площадью 3 500 квадратных метров», - уточнили в правительстве.

Также члены делегации выразили намерение развивать туристическое направление и организовать обмен студентами.

3 июля на оперативном совещании Иван Белозерцев призвал бороться за привлечение китайских инвесторов. Он напомнил о том, что инвесторы из Поднебесной планируют развивать агробизнес в Сурском крае, а также могут развернуть в областном центре производство ортопедической продукции.