Пензенская область будет всесторонне поддерживать китайского инвестора. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на встрече с делегацией города Баоцзи провинции Шэньси во вторник, 26 сентября.
«Цель нашего приезда - изучить новые возможности совместной деятельности, мы посмотрели пензенские производства, у вас хорошие основы для развития промышленности», - отметил мэр Баоцзи Си Цзиньцай, выразивший заинтересованность в сотрудничестве.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, стороны обсудили создание в Пензе производственной зоны с участием ведущей китайской станкостроительной компании. Соглашение об этом было подписано в июне на выставке «ЭКСПО Шелкового пути - 2017» в городе Сиань в Китае.
«На территории Пензенской области планируется построить производственные и инженерные объекты общей площадью 3 500 квадратных метров», - уточнили в правительстве.
Также члены делегации выразили намерение развивать туристическое направление и организовать обмен студентами.
3 июля на оперативном совещании Иван Белозерцев призвал бороться за привлечение китайских инвесторов. Он напомнил о том, что инвесторы из Поднебесной планируют развивать агробизнес в Сурском крае, а также могут развернуть в областном центре производство ортопедической продукции.
А аквапарк китайцы нам уже построили?