26.09.2017 | 16:20

В банке «Кузнецкий» проанализировали основные статьи отчета о финансовых результатах за восемь месяцев 2017 года относительно аналогичного периода 2016-го.

Чистая процентная маржа банка увеличилась на 28,2%, чистые комиссионные доходы - на 14%, а операционные расходы снизились на 2,1%.

По состоянию на 1 сентября 2017 года доходы ПАО Банк «Кузнецкий» составили более 506 млн рублей, чистый процентный доход - 187 млн, чистый комиссионный доход - 132 млн, валовая прибыль до создания резервов и уплаты налогов - 122,3 млн (на 73% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), чистая прибыль – 35 млн рублей.

Активы банка на начало сентября составили 5 295 млн рублей (рост – 18,4% к аналогичной дате прошлого года), собственный капитал – 724,4 млн рублей (рост - 36%).

С начала года банк предоставил предприятиям и физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов в объеме более 3,9 млрд рублей. Кредитный портфель банка увеличился на 15,8% и составил 3,4 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 сентября выражался в сумме 2,7 млрд рублей (рост - 21,9%), кредитный портфель физических лиц - 694 млн.

Портфель ценных бумаг увеличился на 32% и составил 572 млн рублей. Объем привлеченных вкладов населения на 1 сентября 2017 года - 2,4 млрд, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий - 1,5 млрд.

Более 422 млн рублей привлечено от ЦБ России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса по программе «6,5».

Значения нормативов на 1 сентября 2017 года составили:

• Н1.1 – 8,39% (минимальное значение, установленное Банком России, - 4,5%),

• Н1.2 – 8,39% (минимальное значение, установленное Банком России, - 6,0%),

• Н1.0 – 13,66% (минимальное значение с учетом требований Закона «О страховании вкладов» - 8,0%),

• Н2 – 66,74% (минимальное значение, установленное Банком России, - 15,0%),

• Н3 – 77,95% (минимальное значение, установленное Банком России, - 50,0%).

Банк «Кузнецкий» обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в публичное акционерное общество «Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

В июле 2016-го ведущее независимое национальное рейтинговое агентство «Анализ, консультации и маркетинг» подтвердило банку рейтинг В++ со стабильным прогнозом.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия Банка России № 609 от 17.09.2015.