25.09.2017 | 16:48

17 октября топовый менеджер Европы Владимир Моженков проведет в Пензе мастер-класс «Панель управления, или Как «оцифровать» компанию». Мероприятие нацелено на представителей бизнес-индустрии, заинтересованных в развитии своих проектов.

Владимир Моженков поделится с гостями личным опытом внедрения в компании от 100 до 2 500 человек панели управления и сбалансированной системы показателей, продемонстрирует результаты работы и даст инструкцию, как внедрять эти инструменты в своей компании.

Стоимость билетов на мастер-класс варьируется в зависимости от категории:

- «Стандарт», куда включены фотосессия с Владимиром Моженковым, сертификат участника, кофе-брейки, - 8 100 рублей;

- «Бизнес», куда, помимо вышеперечисленного, войдут также обед и письменная консультация, - 10 100 рублей;

- «Премиум», куда, помимо вышеперечисленного, войдет обед с самим Владимиром Моженковым, персональный подарок от него и скайп-консультация, - 17 100 рублей.

С 1 октября цены в каждой категории будут повышены на 1 000 рублей. Заказ билетов по телефону 8-963-109-20-05. Более подробная информация представлена на сайте: mozhenkov.promo58.ru.

А пока можно ознакомиться с отрывком главы «Почему клиент не всегда прав» из книги «Ген директора» Владимира Моженкова.

«Mercedes и BMW пришли в Поднебесную как раз тогда, когда Audi выпустила и продала 6 000 машин серии Long. В этот момент у конкурентов был шанс потеснить Audi на рынке, но они его упустили благодаря маленькому, но очень своевременному маркетинговому приему Audi.

В один прекрасный день все шоферы китайских чиновников, которые ездят на серии Long, получили подарок - фирменную кожаную куртку Audi. Дорогую, очень хорошую, за 250 дойчмарок. Для людей с зарплатой 150 долларов достаточно, чтобы полюбить марку Audi навсегда.

А персональный шофер - это человек, который дует своему начальнику в уши, какую машину купить, и тот ему доверяет. Поэтому, когда пришло время менять машины, чиновники снова сели на Audi.

А если бы маркетологи предпочли биться за сердца конечных клиентов, то есть самих госслужащих, как Mercedes и BMW? Потери в этой битве были бы неизбежны, а приобретения - гораздо дороже.

Поэтому повторю: не всякий клиент всегда прав. Сколько клиентов, столько и правоты. И ваша задача не в том, чтобы всем понравиться, а в том, чтобы, учитывая разнообразие предпочтений, выстроить оптимальную стратегию продаж своей компании и работать только на своего клиента. Остальные придут сами».