22.09.2017 | 14:03

В пятницу, 22 сентября, Абсолют Банк открыл свое отделение в Пензе - оно стало для него 12-м в Поволжье. Офис располагается в самом центре города - на улице Максима Горького, 18. Примечательно, что это кредитная организация, которая специализируется на выдаче жилищных займов и входит в топ-10 ведущих ипотечных банков страны.

Клиентами отделения могут стать как физические, так и юридические лица. Среди финансовых услуг, которые предлагает Абсолют Банк, основная - ипотека. Но в Пензе будут доступны и другие продукты: депозиты, банковские карты, денежные переводы, корпоративные кредиты, банковские гарантии, расчетно-кассовое обслуживание и т. д.

«Усиление позиций Абсолют Банка связано с высоким потенциальным спросом на ипотечные кредиты в Пензенской области. Регион интересен нам и с точки зрения корпоративного направления - здесь много успешных предприятий в сфере машиностроения и станкостроения, сельского хозяйства, медтехники, торговли и пищевой промышленности», - пояснила во время торжественного открытия заместитель председателя правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова.

Кстати, уже 22 сентября, в день открытия, в пензенском офисе банка состоялись первые выдачи ипотечных кредитов. Заявок на ипотеку оказалось несколько десятков, они принимались заранее - в режиме онлайн.

Как рассказал управляющий операционным офисом Абсолют Банка в Пензе Дмитрий Стулков, появление нового сильного игрока серьезно повлияет на местный рынок ипотеки.

«Мы умеем работать в сегменте жилищного кредитования. Это подтверждается тем, что в большинстве регионов присутствия Абсолют Банк уже входит в топ-3 банков по выдаче ипотечных кредитов. Думаю, что Пенза не станет исключением из правил, поскольку это город с достаточно развитой социальной и экономической сферами. Как результат - горожане не только стремятся оптимально решить свой жилищный вопрос, но и обладают реальной возможностью это сделать», - отметил Дмитрий Стулков.

Управляющий операционным офисом Абсолют Банка в Пензе добавил, что получение ипотечного кредита постепенно перестает быть сложным и длительным процессом со сбором множества документов. Теперь и рассмотрение заявки, и выход на сделку проходят гораздо быстрее, чем раньше, - за несколько дней. Эта тенденция характерна для всего рынка в целом, но ведущие ипотечные банки реализовывают ее эффективнее.

«Сейчас подать заявку можно в режиме онлайн, предоставив только четыре документа, получить решение за 1-2 дня и тут же выйти на сделку. Совершенно бесплатно и быстро можно заранее проконсультироваться», - пояснил Дмитрий Стулков.

В планах Абсолют Банка - занять 3-е место по объему выдачи ипотеки в Пензе уже в следующем году.