21.09.2017 | 11:28

В рамках XV Международного банковского форума «Банки России – XXI век» состоялось внеочередное заседание совета Ассоциации банков России.

Собравшиеся утвердили изменения в уставе и внутренних документах, которые предусматривают проведение ребрендинга и совершенствование структуры управления ассоциацией.

Предложенные изменения должны повысить эффективность ассоциации в деле отстаивания прав и защиты интересов кредитных организаций, увеличить ее аналитический и интеллектуальный потенциал, поднять диалог с регулятором и финансовыми властями на качественно новый уровень.

Было принято решение изменить полное наименование организации. Теперь она называется «Ассоциация банков России», или Ассоциация «Россия».

Место президента занял бывший первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский, а Анатолий Аксаков назначен на пост председателя совета. В новый совет вошли 40 представителей банковского сообщества.

Заместителями стали четыре члена совета, представляющие все сегменты банковского рынка. Председатель правления ПАО Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин был избран одним из замов, он будет заниматься вопросами банков с базовой лицензией.

Александр Мурычев (РСПП) станет курировать вопросы международных организаций, Михаил Гапонов (КБ «Ассоциация») - вопросы банков с универсальной лицензией, а Владимир Сенин (АО «Альфа-капитал») будет представлять системообразующие банки с универсальной лицензией.

Напомним: банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в публичное акционерное общество «Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

В июле 2016-го ведущее независимое национальное рейтинговое агентство «Анализ, консультации и маркетинг» подтвердило банку рейтинг В++ со стабильным прогнозом.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия Банка России № 609 от 17.09.2015.