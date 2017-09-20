20.09.2017 | 13:19

В Пензе на территории, прилегающей к ТРЦ «Квадрат» (пр. Победы, 124Б) начала работу новая ярмарка, где предприниматели могут разместить свои торговые точки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В октябре возобновят работу ярмарки выходного дня на ул. Попова,4Б, и К. Цеткин, 44а.

Сейчас в мэрии рассматривается возможность проведения ярмарок в центре города, среди арбековских многоэтажек на ул. Ладожской, 141, в микрорайоне Заря и на ул. Антонова.

Кроме того, организованы торговые места для граждан, которые желают продать излишки урожая, выращенного на огородах, дачах, в личных подсобных хозяйствах. На торговых площадках на ул. Коммунистической (остановка «Ул. Пионерская») и ул. Кулакова, 10, места предоставляются бесплатно. На площадках на ул. Циолковского, 23, и пр-те Победы, 24а, возможность поторговать стоит 10 рублей.

Также подобные торговые места предоставляются на сезонных ярмарках: на ул. Суворова, 120, и пр-те Строителей, 21а, - бесплатно; на пр-те Победы, 99 (ярмарка «Сады»), и на пересечении ул. Луначарского с Кузнечным проездом (у автовокзала) - за 10 рублей, на ул. Терновского, 224, и ул. Бакунина, 9, - за 20 рублей.