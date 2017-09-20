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Экономика | Садоводы и огородники могут продать излишки урожая на ярмарках в Пензе

20.09.2017|13:19
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В Пензе на территории, прилегающей к ТРЦ «Квадрат» (пр. Победы, 124Б) начала работу новая ярмарка, где предприниматели могут разместить свои торговые точки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В октябре возобновят работу ярмарки выходного дня на ул. Попова,4Б, и К. Цеткин, 44а.

Сейчас в мэрии рассматривается возможность проведения ярмарок в центре города, среди арбековских многоэтажек на ул. Ладожской, 141, в микрорайоне Заря и на ул. Антонова.

Кроме того, организованы торговые места для граждан, которые желают продать излишки урожая, выращенного на огородах, дачах, в личных подсобных хозяйствах. На торговых площадках на ул. Коммунистической (остановка «Ул. Пионерская») и ул. Кулакова, 10, места предоставляются бесплатно. На площадках на ул. Циолковского, 23, и пр-те Победы, 24а, возможность поторговать стоит 10 рублей.

Также подобные торговые места предоставляются на сезонных ярмарках: на ул. Суворова, 120, и пр-те Строителей, 21а, - бесплатно; на пр-те Победы, 99 (ярмарка «Сады»), и на пересечении ул. Луначарского с Кузнечным проездом (у автовокзала) - за 10 рублей, на ул. Терновского, 224, и ул. Бакунина, 9, - за 20 рублей.

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Гость|20.09.2017 13:47|

Так садоводы и огородники или предприниматели? Это большая разница, граждане журналисты.

Гость|20.09.2017 13:52|

penzainform.ru писал(a):

В октябре возобновят работу ярмарки выходного дня на ул. Попова,4Б, и К. Цеткин, 44а.

Сейчас в мэрии рассматривается возможность проведения ярмарок в центре города, среди арбековских многоэтажек на ул. Ладожской, 141, в микрорайоне Заря и на ул. Антонова.

Спрашивается, а почему не на центральном рынке?

Гость|20.09.2017 13:55|

penzainform.ru писал(a):

на территории, прилегающей к ТРЦ «Квадрат»
Ну наконец то у ряда посетительниц ТРЦ после капустки грудь вырастет, а то ходют как радиваприемники - плоские и только две ручки подстройки торчат.

Гость|20.09.2017 14:03|

Не вырастет.Бюст растет лет примерно до шестнадцати, потом только сало может добавиться на пузо и загривок

Гость|20.09.2017 14:04|

ул.Ладожская 141 это адрес жилого дома,Ярмарка будет во дворе?

Гость|20.09.2017 14:08|

Вопрос к Администрации города и Октябрьского района:Когда уберете машины и самовольные ларьки с которых торгуют сомнительной продукцией у магазина Весна.Это безобразие нам жителям очень надоело.По пешеходному переходу,дорожке пройти спокойно не возможно.Наведите порядок.

Гость|20.09.2017 14:11|

А как в лесах с грибами?)))

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