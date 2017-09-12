12.09.2017 | 09:41

В Пензе организуют выставочный павильон для презентации инвестиционного потенциала региона. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, соответствующее распоряжение отдал губернатор Иван Белозерцев.

«В областном центре должен быть выставочный павильон, чтобы приглашать потенциальных инвесторов, собственников предприятий. Это очень важное направление для развития бизнеса», - пояснил глава региона.

Иван Белозерцев считает работу по привлечению инвестиций одним из приоритетов в деятельности правительства Пензенской области.

«Наша задача – оказать инвестору помощь, дать понять, что мы в нем заинтересованы. При этом надо действовать активнее, не сидеть на старом багаже, а двигаться вперед, работая на перспективу», - подчеркнул губернатор.

Напомним: в июле Иван Белозерцев предложил организовать выставку продукции пензенских крупных компаний и узкопрофильных предприятий, работающих в сфере строительства.

«Выделить участок где-то в районе областного центра, обустроить его, поставить выставочные дома из древесины, представить, например, газовое и сантехническое оборудование для жилищного строительства, тротуарную плитку», - высказал идеи Иван Белозерцев.