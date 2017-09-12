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Экономика | В Пензе появится выставочный павильон для презентации инвестпотенциала

12.09.2017|09:41
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В Пензе организуют выставочный павильон для презентации инвестиционного потенциала региона. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, соответствующее распоряжение отдал губернатор Иван Белозерцев.

«В областном центре должен быть выставочный павильон, чтобы приглашать потенциальных инвесторов, собственников предприятий. Это очень важное направление для развития бизнеса», - пояснил глава региона.

Иван Белозерцев считает работу по привлечению инвестиций одним из приоритетов в деятельности правительства Пензенской области.

«Наша задача – оказать инвестору помощь, дать понять, что мы в нем заинтересованы. При этом надо действовать активнее, не сидеть на старом багаже, а двигаться вперед, работая на перспективу», - подчеркнул губернатор.

Напомним: в июле Иван Белозерцев предложил организовать выставку продукции пензенских крупных компаний и узкопрофильных предприятий, работающих в сфере строительства.

«Выделить участок где-то в районе областного центра, обустроить его, поставить выставочные дома из древесины, представить, например, газовое и сантехническое оборудование для жилищного строительства, тротуарную плитку», - высказал идеи Иван Белозерцев.

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Гость|12.09.2017 10:20|

хоть один потенциальный инвестор

приехал из Баден -Вюртемберга в Пензенскую область

Гость|12.09.2017 10:24|

необходимо подготовить План

в котором написать

что необходимо привлечь в Пензенскую область

какие напраления самые перспективные для мгновенной реализации и полного захвата иностранных рынков

Гость|12.09.2017 10:59|

для того чтобы понять причину роста промышленности

всего лишь необходимо глянуть в Википедии скока в Баден- Вюртемберге научно исследовательских учреждений

9 университетов

39 специализированных вузов

около 130 научно-исследовательских учреждений

Гость|12.09.2017 11:02|

троллинг-бригада с бригадиром Русланом зря флудит в этой теме, посоны, давайте перебирайтесь в темы про выборы в законодательное обосрание и городскую дуру

Гость|12.09.2017 11:03|

ху из Руслан???

Гость|12.09.2017 11:13|

для того чтобы понять причину роста промышленности всего лишь необходимо глянуть в Википедии скока в Баден- Вюртемберге научно исследовательских учреждений

9 университетов

39 специализированных вузов

около 130 научно-исследовательских учреждений

и если есть исследование

значит существует ПЛАН или направление исследования

возможно возмездное

Что нужно Пензенской области

где пожелания

какие изобретения нужны Пензенской области

нужны Пензенской области высокопрочные кирпичи так необходимо всего лишь заказать исследование и выделить денежный грант

Что нужно Пензенской области только инвестирование

а где денежные гранты изобретателям, исследователям, ученым

инвестор вкладывает деньги нетолько в отработанные схемы строительства

особо ценные изобретения могут изменить направления целых отраслей промышленности

для этого и такое количество научно-исследовательских учреждений

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