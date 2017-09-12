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Экономика | Губернатор предложил указывать на пензенских товарах место производства

12.09.2017|10:53
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На местных товарах необходимо указывать, что они произведены в Пензенской области, такое мнение высказал глава региона Иван Белозерцев в понедельник, 11 сентября, при посещении предприятия, изготавливающего аксессуары из натуральной кожи.

«На каждом изделии обязательно должна быть этикетка с информацией о том, что товар произведен в Пензе. Нужно, чтобы о нас знали далеко за пределами родного региона», - озвучил свою позицию Иван Белозерцев.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, губернатор отметил необходимость постоянного повышения квалификации работников на примере предприятия по производству изделий из кожи.

«Дизайнеры должны иметь возможность посещать международные выставки и тематические форумы, принимать участие в обучающих семинарах, смотреть, как работают их коллеги, чтобы привозить в Пензу новые идеи. Чтобы создавать конкурентоспособные товары, нужно постоянно расти профессионально», - подчеркнул Иван Белозерцев.

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Гость|12.09.2017 11:07|

Гусары, молчать!!!

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