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Экономика | С начала 2017 года жители Пензенской области взяли 3 019 ипотечных кредитов

07.07.2017|12:36
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Рынок ипотечного жилищного кредитования в Пензенской области растет - такой вывод сделали специалисты по результатам мониторинга.

«Объем выданных ипотечных жилищных кредитов с начала 2017 года вырос на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (выдано 3 019 кредитов), общая сумма кредитования увеличилась на 22% и составила 4,297 млрд рублей», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

В Приволжском федеральном округе по темпам роста показателей Пензенскую область обгоняет только Республика Мордовия.

Второе место занимает область и по уровню просроченной задолженности: он в регионе составляет 0,6% (ниже только в Республике Марий Эл - 0,5%).

«Оживлению данного сегмента способствовало смягчение условий банковского кредитования, особенно в части размера первоначального взноса», - пояснили в правительстве Пензенской области.

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Гость|07.07.2017 12:53|

и 3е место по ожирению населения.Браво,хорошие показатели.

Гость|07.07.2017 13:01|

Это - хорошие цифры, хороший показатель,но при чем здесь правительство Пензенской области?

Гость|07.07.2017 13:05|

Гость писал(a):

Это - хорошие цифры, хороший показатель,но при чем здесь правительство Пензенской области?

это показатель нашей жизни и обеспеченности .вот так вот у нас живут что в петлю лезут под названием ипотека . еще не известно что нам на завтра приготовили . работы то не особо . полпензы в москвах а другая сибирях --надолго ли ??? и потом будешь должен больше чем взял + эту конуру еще отнимут т к она банку принадлежит

Гость|07.07.2017 13:06|

квартиру в Пензе покупать нет смысла

хоть новую хоть бу

в Котельниках новая однушка стоила порядка

2100000 если искать есть и за порядка 1700000

20 км от МКАД практически центр Москвы

регистрация Московская

садик Московский

школа Московская если она вообще нужна

няня в центре Москвы

30000 +проживание

ну соответственно где проживание там и покушать возможно

В Домодедово там вообще практичеки номера 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 5858 практически как на проспекте Строителей в Пензе едешь

нова однушка стоит порядка 1500000

я житель села Пензенской области

капусту на проспекте строителей продают выращенную в Подмосковье

Гость|07.07.2017 13:15|

ну ну

смягчение

к ипотекке и близко неподпустят

в Пензе вообще заметил из всего пытаются делать какой то дефицит

ненужна Ваша ипотека в Пензе

ипотеку проще взять в Москве

как устроиться на работу в Москве тоже нет каких то особых проблем, +общежитие, а если есть официальная зарплат в Москве через 6-9 месяцев берешь справку и в ипотеку просишь квартиру в Котельниках

если дают квартиру в ипотеку привозишь всю свою родню из села в Москву и устраиваешь на работу

московская прописка, зарплата

Гость|07.07.2017 13:26|

Не в Котельниках можно? А то ты уже достал этими своими Котельниками.

Гость|07.07.2017 13:34|

Гость писал(a):

в петлю лезут под названием ипотека
Не сегодня-завтра болезнь при том образе жизни, что предписывает ипотека. Чем отдавать будут, о чем думают... Так можно и в бомжи податься всей семьей.

Гость|07.07.2017 13:40|

так там цена такая была порядка 2100000 однушка новая в Котельниках

20 км от МКАД практически центр Москвы

смотри карту

я сначала тоже их путал Котельники Котельники

чем достал то

В Новой Москве создано уже в 2017 году практически порядка

10000 рабочих мест

это не котлетки нежные из индюшек кушать

Гость|07.07.2017 13:59|

Гость писал(a):

так там цена такая была порядка 2100000 однушка новая в Котельниках

20 км от МКАД практически центр Москвы

смотри карту

я сначала тоже их путал Котельники Котельники

чем достал то

В Новой Москве создано уже в 2017 году практически порядка

10000 рабочих мест

это не котлетки нежные из индюшек кушать

Да смотайся ты уже отсюда со своими недалекими односложными фразами. Ленин - сдох. Хватит лозунгами разговаривать.

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