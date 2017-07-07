07.07.2017 | 12:36

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Пензенской области растет - такой вывод сделали специалисты по результатам мониторинга.

«Объем выданных ипотечных жилищных кредитов с начала 2017 года вырос на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (выдано 3 019 кредитов), общая сумма кредитования увеличилась на 22% и составила 4,297 млрд рублей», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

В Приволжском федеральном округе по темпам роста показателей Пензенскую область обгоняет только Республика Мордовия.

Второе место занимает область и по уровню просроченной задолженности: он в регионе составляет 0,6% (ниже только в Республике Марий Эл - 0,5%).

«Оживлению данного сегмента способствовало смягчение условий банковского кредитования, особенно в части размера первоначального взноса», - пояснили в правительстве Пензенской области.