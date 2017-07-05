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Экономика | Студенты Пензенского многопрофильного колледжа получили дипломы

05.07.2017|15:41
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Для Натальи Чукуровой этот день особенно волнительный. Из шести ее детей четверо - выпускники Пензенского многопрофильного колледжа. Так что на подобной церемонии женщина уже четвертый раз. Документ об окончании учебного заведения выдают одной из ее дочерей.

«Получает красный диплом!» - поделилась Наталья Чукурова.

Для многих выпускников учеба в колледже стала очередным этапом на пути к получению высшего образования.

«Очень ждала этого дня. Планирую продолжать образование на заочном отделении в вузе», - рассказала выпускница Ольга Плетнева.

Корочки об окончании колледжа получают и ребята с проблемами со здоровьем, которые, несмотря на свой недуг, наравне со всеми смогли стать дипломированными специалистами.

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