05.07.2017 | 15:41

Для Натальи Чукуровой этот день особенно волнительный. Из шести ее детей четверо - выпускники Пензенского многопрофильного колледжа. Так что на подобной церемонии женщина уже четвертый раз. Документ об окончании учебного заведения выдают одной из ее дочерей.

«Получает красный диплом!» - поделилась Наталья Чукурова.

Для многих выпускников учеба в колледже стала очередным этапом на пути к получению высшего образования.

«Очень ждала этого дня. Планирую продолжать образование на заочном отделении в вузе», - рассказала выпускница Ольга Плетнева.

Корочки об окончании колледжа получают и ребята с проблемами со здоровьем, которые, несмотря на свой недуг, наравне со всеми смогли стать дипломированными специалистами.