04.05.2017 | 08:56

По оперативным данным агрономической службы Министерства сельского хозяйства Пензенской области, в регионе яровой сев проведен на площади 173,5 тыс. га. К работам приступили аграрии во всех районах.

Зерновые и зернобобовые посеяны на площади 97,5 тыс. га, технические культуры - на 69,6 тыс. га. В том числе подсолнечник посеян на площади 32 тыс. га, сахарная свекла - на 30,9 тыс. га.

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области, в регионе подходят к концу работы по боронованию почвы: уже обработано 622,9 тыс. га полей.