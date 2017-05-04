04.05.2017 | 12:33

К 1 июля 2017 года в соответствии с изменениями законодательства порядка 1,15 млн налогоплательщиков, занятых в сфере розничной торговли и использующих кассы, должны передавать в Федеральную налоговую службу данные о совершаемых операциях онлайн через аккредитованных операторов фискальных данных.

Новое решение «МегаФона» позволяет делать это из любой точки России, в том числе со всей территории Пензенской области.

По данным Федеральной налоговой службы, уже более 70 тысяч налогоплательщиков перевели на новый порядок 220 тысяч кассовых аппаратов. Объем очень большого чека (около 400 позиций) - 31 Кб, небольшого - менее 1 Кб.

«В работе с телекоммуникационным оператором нашим корпоративным клиентам важно не просто получить услугу связи, а найти решение для своих актуальных бизнес-задач. «МегаФон» под конкретную потребность бизнеса создал комплексную услугу, в которую входят специальный тариф с удобным сервисом управления сим-картами и предложение от нашего партнера OFD.ru. Компания любого масштаба сможет соответствовать законодательству легко и быстро. Для этого нужно зайти на наш сайт и отправить заявку на подключение», - комментирует директор Пензенского регионального отделения ПАО «МегаФон» Алексей Брюхачев.

Таким образом, предложение от «МегаФона» включает услуги аккредитованного партнера-оператора фискальных данных OFD.ru по обработке и передаче электронных чеков в Федеральную налоговую службу. Базовая стоимость составляет 3 000 рублей за 13 месяцев и будет зависеть от количества подключенных касс и дополнительных услуг.

Также в предложение входит платформа управления сим-картами. Удобный веб-интерфейс позволит клиенту настроить автоматическую дистанционную блокировку сим-карты, чтобы избежать ее несанкционированного использования в точке продаж, проверить работоспособность и в режиме реального времени следить за балансом.

В ежемесячную абонентскую плату (100 рублей на территории России) специального тарифа для касс «Мобильный интернет для контрольно-кассовой техники» включен неограниченный объем передачи электронных чеков, для того чтобы клиент смог сосредоточиться на ведении бизнеса и не задумывался о расходах на связь.

Ознакомиться с услугой и ценами, отправить заявку на подключение можно здесь.