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Экономика | Строительство цирка в Пензе оценивается в 1 млрд 300 млн рублей

28.04.2017|11:51
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В 2016 году в строительной отрасли не наблюдалось рывка вперед. Впрочем, такая ситуация характерна для всей России. Об этом сообщил депутатам Заксобра губернатор Иван Белозерцев на 43-й сессии, состоявшейся в пятницу, 28 апреля.

«Спрос на недвижимость снизился. Это связано с проблемами в экономике, зарплатой и неуверенностью людей в завтрашнем дне. Тем не менее в 2016 году в Пензенской области было сдано в эксплуатацию более 886 тыс. кв. м жилья. По количеству квадратных метров на одного человека мы занимаем четвертое место в ПФО и восемнадцатое - в РФ», - доложил Белозерцев.

По его словам, по сравнению с 2015-м пензенцы взяли на 20% больше ипотечных кредитов, хотя в 2014-2015 гг. на рынке ипотечного кредитования наблюдался провал.

«Средняя ставка по ипотеке составила 12,4%, что является одним из самых низких показателей в регионах ПФО. Мы испытываем уверенный оптимизм: она будет снижаться, что повысит доступность ипотеки и даст населению возможность приобретать жилье с помощью кредитования», - отметил Иван Александрович.

Также докладчик коснулся темы строительства в Пензе цирка. По словам главы региона, проектно-сметная документация готова на 70%. Цена вопроса, согласно недавно проведенной экспертизе, составляет 1 млрд 300 млн рублей.

«Надеемся, что финансирование будет открыто в 2018 году. Месяц назад я был у премьер-министра Дмитрия Медведева, и он поддержал строительство цирка в Пензе», - добавил губернатор.

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Гость|28.04.2017 12:25|

penzainform.ru писал(a):

«Надеемся, что финансирование будет открыто в 2018 году. Месяц назад я был у премьер-министра Дмитрия Медведева, и он поддержал строительство цирка в Пензе»
Перинатальный центр пару тройку лет ещё постоит в "недостроях" и под него можно будет деньги так же выбивать.

Гость|28.04.2017 12:33|

Строительство цирка в Пензе оценивается в 1 млрд 300 млн рублей.

Они его что - с нуля строить собираются? Здание цирка (все корпуса) построены процентов на 70-80. Откуда такая сумма?

Гость|28.04.2017 12:39|

penzainform.ru писал(a):

«Спрос на недвижимость снизился. Это связано с проблемами в экономике, зарплатой и неуверенностью людей в завтрашнем дне
У нас в области 55 ТЫСЯЧ процветающих предприятий-сам слышал!

Гость|28.04.2017 12:43|

А меж тем непростая-достойная жэнсчина Купюрова как главбух цирка продолжает поплёвывать в потолок и получать зарплату с премиями.

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