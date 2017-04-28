Строительство цирка в Пензе оценивается в 1 млрд 300 млн рублей.

28.04.2017 | 11:51

В 2016 году в строительной отрасли не наблюдалось рывка вперед. Впрочем, такая ситуация характерна для всей России. Об этом сообщил депутатам Заксобра губернатор Иван Белозерцев на 43-й сессии, состоявшейся в пятницу, 28 апреля.

«Спрос на недвижимость снизился. Это связано с проблемами в экономике, зарплатой и неуверенностью людей в завтрашнем дне. Тем не менее в 2016 году в Пензенской области было сдано в эксплуатацию более 886 тыс. кв. м жилья. По количеству квадратных метров на одного человека мы занимаем четвертое место в ПФО и восемнадцатое - в РФ», - доложил Белозерцев.

По его словам, по сравнению с 2015-м пензенцы взяли на 20% больше ипотечных кредитов, хотя в 2014-2015 гг. на рынке ипотечного кредитования наблюдался провал.

«Средняя ставка по ипотеке составила 12,4%, что является одним из самых низких показателей в регионах ПФО. Мы испытываем уверенный оптимизм: она будет снижаться, что повысит доступность ипотеки и даст населению возможность приобретать жилье с помощью кредитования», - отметил Иван Александрович.

Также докладчик коснулся темы строительства в Пензе цирка. По словам главы региона, проектно-сметная документация готова на 70%. Цена вопроса, согласно недавно проведенной экспертизе, составляет 1 млрд 300 млн рублей.

«Надеемся, что финансирование будет открыто в 2018 году. Месяц назад я был у премьер-министра Дмитрия Медведева, и он поддержал строительство цирка в Пензе», - добавил губернатор.