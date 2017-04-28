28.04.2017 | 11:14

Докладывая в пятницу, 28 апреля, депутатам Законодательного собрания Пензенской области о работе правительства региона в 2016 году, губернатор Иван Белозерцев особое внимание уделил аграрной отрасли.

«Мы помним, как в 90-е годы зарастали земли, разрушались фермы, ликвидировались колхозы. Это прошлое нашей страны, его не изменить. Но сегодня сельское хозяйство - драйвер развития экономики Пензенской области», - подчеркнул он.

По словам Ивана Александровича, благодаря поддержке обеспечена позитивная динамика отрасли. Аграриям выделили 3,2 млрд рублей субсидий, в первую очередь эти деньги направлялись на погашение ставок по кредитам. Всего же пензенские фермеры получили кредиты на сумму 15 млрд рублей.

В 2016 году в агропромышленном комплексе региона было создано 276 новых предприятий. Пензенские фермеры произвели продукцию на 88 млрд рублей.

Среди регионов Приволжского федерального округа область заняла первое место по сбору зерновых, зернобобовых и подсолнечника, второе - по урожаю свеклы, приросту надоев на корову, производству рыбы и сыра. На 25% выросло производство мяса и молока и почти в 7 раз - яиц.

На социальную сферу в сельском хозяйстве направлено 65 млрд рублей инвестиций. Это меньше, чем в 2015-м, поскольку тогда были завершены крупнейшие социальные проекты.

«Регион не только полностью обеспечивает себя, но и поставляет продукцию в другие субъекты страны», - отметил губернатор.

Он также сообщил, что в минувшем году было возвращено в земледелие 75 000 га неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения, а в этом году планируется ввести еще 50 000 га.