28.04.2017 | 16:39

Губернатор Иван Белозерцев, выступая на 43-й сессии Законодательного собрания с отчетом о деятельности правительства Пензенской области в 2016-м году, сделал акцент на экономике как определяющем показателе жизни региона.

«В результате по ряду направлений социально-экономического развития нам удалось достичь результатов выше, чем в среднем по Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу», - отметил он.

В прошлом году в области велась активная борьба с инфляцией, что позволило сохранить цены на ряд продовольственных товаров на уровне ниже средних по стране.

«Регион входит в десятку субъектов РФ с самой низкой стоимостью минимального набора продуктов питания, занимая шестое место по России и третье по ПФО», - уточнил Иван Белозерцев.

Но есть и определенные трудности.

«Введение санкций, которое ограничивает доступ российских предприятий к зарубежным технологиям. Мы зависим от иностранных комплектующих», - сообщил Иван Белозерцев.

Одной из главных задач, которые поставило перед собой региональное правительство, стало развитие внешнеэкономических связей. Несмотря на западные санкции, у Пензенской области в прошлом году появилось девять новых стран-партнеров, вырос объем торгового оборота с зарубежными государствами.