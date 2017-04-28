Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|28 апр 2017|19:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+18oC
Завтра | Ясно |
  62.04  |  $  56.98
 

Экономика | Иван Белозерцев отчитался о деятельности правительства области в 2016 году

28.04.2017|16:39
Печать

Губернатор Иван Белозерцев, выступая на 43-й сессии Законодательного собрания с отчетом о деятельности правительства Пензенской области в 2016-м году, сделал акцент на экономике как определяющем показателе жизни региона.

«В результате по ряду направлений социально-экономического развития нам удалось достичь результатов выше, чем в среднем по Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу», - отметил он.

В прошлом году в области велась активная борьба с инфляцией, что позволило сохранить цены на ряд продовольственных товаров на уровне ниже средних по стране.

«Регион входит в десятку субъектов РФ с самой низкой стоимостью минимального набора продуктов питания, занимая шестое место по России и третье по ПФО», - уточнил Иван Белозерцев.

Но есть и определенные трудности.

«Введение санкций, которое ограничивает доступ российских предприятий к зарубежным технологиям. Мы зависим от иностранных комплектующих», - сообщил Иван Белозерцев.

Одной из главных задач, которые поставило перед собой региональное правительство, стало развитие внешнеэкономических связей. Несмотря на западные санкции, у Пензенской области в прошлом году появилось девять новых стран-партнеров, вырос объем торгового оборота с зарубежными государствами.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!