28.04.2017 | 10:47

Губернатор Иван Белозерцев рассказал о работе регионального правительства в 2016 году на 43-й сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 28 апреля.

«Прежде всего я акцентирую внимание на экономике региона. В 2016 году она продолжала поступательно развиваться. Наши предприятия смогли воспользоваться геополитической ситуацией и преимуществами внутри страны, чтобы продолжать выпускать продукцию и расширять ее ассортимент, осваивать рынки, заниматься импортозамещением.

Мы достигли лучших результатов, чем в среднем в ПФО и России. Валовой региональный продукт, по предварительной информации, составляет 360 млрд рублей. По темпам роста этот показатель превышает среднероссийский. Годом раньше мы также превысили средний показатель по стране», - доложил глава региона.

Рассказывая о промышленном секторе, Иван Белозерцев пояснил: в нем действует более 3 000 предприятий, трудятся 90 000 человек, которые производят 23% валового регионального продукта.

«Пензенская область лидирует в ПФО по индексу промышленного производства. Промышленные комплексы обеспечивают около половины налоговых поступлений: в прошлом году в бюджеты было перечислено 23 млрд рублей, средняя зарплата в промышленности составила 27 тысяч рублей», - рассказал Белозерцев.

Развитие промышленного сектора невозможно без привлечения молодых кадров. Уровень технологического процесса растет каждый день. С 2015 года для повышения имиджа труда в регионе был возрожден конкурс «Лучший по профессии», призовой фонд которого составляет 7 млн рублей. Эта традиция будет продолжена.

Одним из приоритетных вопросов губернатор назвал участие предприятий в федеральных целевых программах. Благодаря этому в минувшем году удалось привлечь более 640 млн рублей в качестве субсидий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Белозерцев отметил, что при положительной динамике в промышленности имеются определенные трудности: санкции на доступ к зарубежным технологиям и капиталам, ужесточение требований к залоговой массе со стороны банков и др.

«Именно поэтому мы создали региональный фонд развития промышленности, в который в 2016 году заложили 100 млн рублей. Его работа позволит компаниям занимать средства под 5% годовых для модернизации оборудования, расширения ассортимента, повышения конкурентоспособности продукции», - сообщил Иван Белозерцев.