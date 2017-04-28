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Экономика | Губернатор рассказал о достижениях пензенской промышленности

28.04.2017|10:47
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Губернатор Иван Белозерцев рассказал о работе регионального правительства в 2016 году на 43-й сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 28 апреля.

«Прежде всего я акцентирую внимание на экономике региона. В 2016 году она продолжала поступательно развиваться. Наши предприятия смогли воспользоваться геополитической ситуацией и преимуществами внутри страны, чтобы продолжать выпускать продукцию и расширять ее ассортимент, осваивать рынки, заниматься импортозамещением.

Мы достигли лучших результатов, чем в среднем в ПФО и России. Валовой региональный продукт, по предварительной информации, составляет 360 млрд рублей. По темпам роста этот показатель превышает среднероссийский. Годом раньше мы также превысили средний показатель по стране», - доложил глава региона.

Рассказывая о промышленном секторе, Иван Белозерцев пояснил: в нем действует более 3 000 предприятий, трудятся 90 000 человек, которые производят 23% валового регионального продукта.

«Пензенская область лидирует в ПФО по индексу промышленного производства. Промышленные комплексы обеспечивают около половины налоговых поступлений: в прошлом году в бюджеты было перечислено 23 млрд рублей, средняя зарплата в промышленности составила 27 тысяч рублей», - рассказал Белозерцев.

Развитие промышленного сектора невозможно без привлечения молодых кадров. Уровень технологического процесса растет каждый день. С 2015 года для повышения имиджа труда в регионе был возрожден конкурс «Лучший по профессии», призовой фонд которого составляет 7 млн рублей. Эта традиция будет продолжена.

Одним из приоритетных вопросов губернатор назвал участие предприятий в федеральных целевых программах. Благодаря этому в минувшем году удалось привлечь более 640 млн рублей в качестве субсидий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Белозерцев отметил, что при положительной динамике в промышленности имеются определенные трудности: санкции на доступ к зарубежным технологиям и капиталам, ужесточение требований к залоговой массе со стороны банков и др.

«Именно поэтому мы создали региональный фонд развития промышленности, в который в 2016 году заложили 100 млн рублей. Его работа позволит компаниям занимать средства под 5% годовых для модернизации оборудования, расширения ассортимента, повышения конкурентоспособности продукции», - сообщил Иван Белозерцев.

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Гость|28.04.2017 11:16|

По мотивам австрийских сказок.

Гость|28.04.2017 11:21|

Андерсен отдыхает...

Гость|28.04.2017 11:25|

Человек изготавливает продукт, товар только тогда когда у него есть право на изготовление продукта , товара и есть рабочее место для изготовления товара, продукта, реализации продукта, товара.

зачем в Швейцарии на крышах зданий выращивают свежайшую рыбу и овощи это же простейшее производство экологических продуктов.

Ведь эти продукты, рыбу, овощи возможно купить в магазине.

кто (кто ?)шьет Американским космонавтам перчатки

кто изготавливает скафандры Американским космонавтам

а ведь эти перчатки для космонавтов могли бы проектировать, шить, изготавливать в сараях, гаражах Пензенской области

скафандры для космонавтов могли бы проектировать, изготавливать в сараях, гаражах Пензенской области

перчатки и скафандры для космонавтов могут быть очень, даже очень востребованным товаром, продуктом.

Ведь скажи Товарищ (скафандры, перчатки) необходимы не только космонавтам.

Ведь скажи Товарищ.

Вингсьют, реактивный ранец крыло могут получить скорости доступные современному скоростному реактивному самолету и даже более.

Соотетственно где взять экипировку.

Для полетов в левитирующих лаптях плетеных из серебра, золота разрешения для взлета, полетов пока ненужно получать.

А вот экипировка очень даже нужна.

Причем ни какой нибудь тулуп с шерстяным нательным бельем, а желательно современный скафандр как у космонавта.

Легкий, удобный изготовленный по размерам летчика

сарай, гаражи, крыши, подвалы, иные земельные участки со строением в котором возможно создать частное, индивидуальное рабочее место возможно являются отправной точкой для начала работы экономики.

Для начала производства, изготовления высокотехнологичного продукта.

Ведь где рабочее место проще всего создать.

Нет рабочего места нет произведенного продукта.

Нет произведенного продукта нет прибыли.

Нет прибыли нет зарплаты

А где же создавать рабочее место

Если Вы, применяете в своей жизни поисковик ГУГЛ

наберите пожалуйста в ГУГЛ фразу

5 крупнейших компаний основанных в гараже

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