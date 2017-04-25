25.04.2017 | 09:14

На видеоконференции с главами администраций районов, состоявшейся в правительстве Пензенской области во вторник, 25 апреля, шла речь о ходе весенне-полевых работ.

Как доложил министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков, в этом году будет засеяно 1 млн 374 тыс. га. Под яровой сев запланировано 914,5 га.

«Для весеннего сева подготовлена вся сельскохозяйственная техника. По оперативным данным, необходимо около 809 тысяч тонн семян. Сейчас мы имеем 85 тысяч тонн проверенных семян, которые соответствуют кондиционным качествам», - сообщил Андрей Бурлаков.

Также в оборот будут введены 50 тыс. га земель, которые сейчас не обрабатываются. Уже в мае планируется приступить к распашке этих участков.

«В связи с похолоданием несколько отстаем от прошлого года, но, по данным специалистов, холода никакого ущерба сельскохозяйственным культурам не принесли», - отметил министр.

По словам Андрея Бурлакова, из всех озимых посевы погибли лишь на 3,3 тыс. га. Остальные растения находятся в удовлетворительном состоянии, необходимый материал для того, чтобы пересеять погибшие озимые, в хозяйствах имеется.

«Ближайшая десятидневка будет теплой. Думаю, уже в два-три дня выйдем в поле», - резюмировал министр.

«Прогнозируются благоприятные условия для проведения весенне-полевых работ. Хочу обратить внимание глав муниципальных образований и их заместителей: вы должны быть в хозяйстве и мгновенно реагировать на проблемы, возникающие у аграриев. Важно провести сев яровых культур в установленные сроки», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона также поручил заранее проверить элеваторы, которые ко времени сбора урожая должны быть полностью готовы его принять.