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Экономика | В 2016 году бюджет Пензенской области был выполнен на 99%

24.04.2017|16:37
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В понедельник, 24 апреля, на коллегии министерства финансов Пензенской области были подведены итоги 2016 года и констатировано улучшение ситуации с пополнением доходной части казны.

В частности, в консолидированный бюджет региона поступило 55,3 млрд рублей доходов при плане 56,4 млрд, выполнение составило 98,1%.

Областной бюджет выполнен на 99% (при плане 47,6 млрд рублей фактически поступило 47,1 млрд), в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 100,5%, по безвозмездным поступлениям - на 96,4%.

По налогам на прибыль и имущество организаций, акцизы, транспортный налог отмечено перевыполнение плана, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Однако в части совместной работы с налоговыми органами по легализации заработной платы, по мнению губернатора Ивана Белозерцева, сделано далеко не все. К этому процессу необходимо подключиться начальникам финансовых органов муниципальных образований, их помощь должна стать более активной и конкретной.

Также было акцентировано внимание на необходимости контролировать не только доходы, но и расходы. По словам главы региона, бюджеты муниципальных образований должны быть сбалансированными и реальными, их обязательно нужно согласовывать с минфином, не залезая в долги.

«Если есть проблема, затрагивающая интересы многих граждан, мы обязательно ее решим», - пояснил Иван Белозерцев.

Перед руководителями финансовых органов поставлена задача изыскивать эффективные способы пополнения бюджета, организуя грамотное управление муниципальным имуществом и налаживая работу по взысканию долгов.

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Гость|24.04.2017 17:21|

Вам сколько не дай - все стырите.

Гость|24.04.2017 17:43|

Тоесть все хорошо?! Так и планировали?

Имя: Гость
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