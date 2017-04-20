20.04.2017 | 14:30

Анализ основных статей отчета о финансовых результатах деятельности банка «Кузнецкий» за первый квартал 2017 года относительно аналогичного периода 2016 года показал: чистая прибыль увеличилась более чем в 18 раз, чистая процентная маржа - на 41%, чистые комиссионные доходы - на 18%, операционные расходы - на 11%.

По состоянию на 1 апреля доходы ПАО «Банк «Кузнецкий» составили около 185 млн рублей, чистый процентный доход - 72 млн рублей, чистый комиссионный доход - 48,8 млн рублей, валовая прибыль до создания резервов и уплаты налогов - 42,2 млн рублей, что на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Активы банка на начало апреля составили 4 689 млн рублей (рост - 9%), собственный капитал – 737,7 млн рублей (рост - 35%).

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов в объеме более 1,14 млрд рублей (на 11% больше, чем в прошлом году). Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 апреля 2017 года составил 2,56 млрд рублей (рост - 14,5%).

Портфель ценных бумаг увеличился на 38% и оценивается в 466 млн рублей. Объем привлеченных вкладов населения составил 2,4 млрд рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 80 млн рублей, или на 7%.

По оперативным данным, значения нормативов на 1 апреля 2017 года составляют:

Н1.1 – 9,076% (минимальное значение, установленное Банком России, 4,5%),

Н1.2 – 9,076% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%),

Н1.0 – 14,27% (минимальное значение с учетом требований закона «О страховании вкладов» 8,0%),

Н2 – 41,58% (минимальное значение, установленное Банком России, 15,0%),

Н3 – 59,08% (минимальное значение, установленное Банком России, 50,0%).

Банк «Кузнецкий» обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в публичное акционерное общество «Банк «Кузнецкий». «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

В июле 2016-го ведущее независимое национальное рейтинговое агентство «Анализ, консультации и маркетинг» подтвердило банку рейтинг В++ со стабильным прогнозом.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия Банка России № 609 от 17.09.2015.