19.04.2017 | 18:06

Снег, выпавший в Пензенской области 19 апреля, не окажет серьезного негативного воздействия на состояние посевов, заявили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Такое мнение высказали ученые аграрного университета и Пензенского НИИ сельского хозяйства. С ними согласились и ведущие аграрии региона, которых министерство привлекло в качестве экспертов для полной оценки сложившейся ситуации.

Так, руководитель СХП «Каменское» Людмила Глухова отметила, что 3-4 дня холодной погоды не повлияют на посевы яровых культур.

«Мы не понесем серьезных потерь по будущему урожаю зерновых культур. И это никоим образом не отразится на запланированной структуре посевных площадей», - констатировали в пресс-службе регионального минсельхоза.

Напомним: в районах области уже начался сев ранних яровых культур и сахарной свеклы.