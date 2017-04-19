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Экономика | В Пензенской области ухудшение погоды не скажется на посевах

19.04.2017|18:06
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Снег, выпавший в Пензенской области 19 апреля, не окажет серьезного негативного воздействия на состояние посевов, заявили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Такое мнение высказали ученые аграрного университета и Пензенского НИИ сельского хозяйства. С ними согласились и ведущие аграрии региона, которых министерство привлекло в качестве экспертов для полной оценки сложившейся ситуации.

Так, руководитель СХП «Каменское» Людмила Глухова отметила, что 3-4 дня холодной погоды не повлияют на посевы яровых культур.

«Мы не понесем серьезных потерь по будущему урожаю зерновых культур. И это никоим образом не отразится на запланированной структуре посевных площадей», - констатировали в пресс-службе регионального минсельхоза.

Напомним: в районах области уже начался сев ранних яровых культур и сахарной свеклы.

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Гость|19.04.2017 18:43|

Урожай в Пензенской области зависит полностью от погоды, а не от агрономов. В этом году будет жаркое лето без дождей. Забудьте об урожае.

Мотовилов+ (гость)|19.04.2017 18:45|

Гость писал(a):

Урожай в Пензенской области зависит полностью от погоды, а не от агрономов. В этом году будет жаркое лето без дождей. Забудьте об урожае.
Дурку-то не гоните. Всё под контролем. Просто лыжный сезон не закончился.

Имя: Гость
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