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Экономика | За 2 месяца недоимка по платежам в бюджет Пензы составила 170 млн

18.04.2017|17:45
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Во вторник, 18 апреля, первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков провел заседание комиссии по защите интересов города в сфере экономики, на котором сообщил о проблемах, связанных с поступлениями в бюджет за I квартал 2017 года.

Он отметил, что по итогам двух месяцев недоимка по платежам составила 170,8 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го сумма увеличилась на 48,8 млн рублей.

«Хотелось бы услышать от руководителей приглашенных предприятий-неплательщиков реальные предложения по погашению задолженности по налогам и по выплате заработной платы», - заявил Сергей Волков.

После отчета руководителей предприятий о мерах, принимаемых для ликвидации недоимки, первый заместитель главы администрации заключил, что каждая организация должна постараться выправить свое финансовое положение и погасить имеющиеся долги.

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