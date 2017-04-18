18.04.2017 | 17:45

Во вторник, 18 апреля, первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков провел заседание комиссии по защите интересов города в сфере экономики, на котором сообщил о проблемах, связанных с поступлениями в бюджет за I квартал 2017 года.

Он отметил, что по итогам двух месяцев недоимка по платежам составила 170,8 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го сумма увеличилась на 48,8 млн рублей.

«Хотелось бы услышать от руководителей приглашенных предприятий-неплательщиков реальные предложения по погашению задолженности по налогам и по выплате заработной платы», - заявил Сергей Волков.

После отчета руководителей предприятий о мерах, принимаемых для ликвидации недоимки, первый заместитель главы администрации заключил, что каждая организация должна постараться выправить свое финансовое положение и погасить имеющиеся долги.