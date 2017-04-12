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Экономика | Банк «Кузнецкий» снизил процентные ставки по ипотечному кредитованию

12.04.2017|15:25
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Банк «Кузнецкий» расширяет возможности ипотечного кредитования и предлагает своим клиентам сниженные процентные ставки и выгодные условия по программам «Новостройка» и «Стандарт».

В соответствии с новыми условиями, ставка по программе кредитования «Новостройка» снизилась на 0,75 процентного пункта. Минимальный первоначальный взнос от 30% – стандартно, от 10% – при наличии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, либо для участников целевых жилищных программ федерального и регионального уровня.

Процентная ставка по программе кредитования «Стандарт» снизилась на 1 п. п.

Кредитование по данным ипотечным программам возможно с привлечением созаемщиков (не более трех) и учетом совокупности доходов при расчете платежеспособности.

«Банк «Кузнецкий» продолжает улучшать условия своих кредитных продуктов и снижает процентные ставки для повышения доступности ипотечных кредитов как в сегменте строящегося жилья, так и на вторичном рынке», – отметил председатель правления ПАО «Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Подробнее ознакомиться с условиями ипотечного кредитования и оформить заявку на кредит можно в любом офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Напомним, что банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в публичное акционерное общество «Банк «Кузнецкий». «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

В июле 2016-го ведущее независимое национальное рейтинговое агентство «Анализ, консультации и маркетинг» подтвердило банку рейтинг В++ со стабильным прогнозом.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия Банка России № 609 от 17.09.2015.

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