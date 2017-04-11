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Экономика | Местные заводы полностью обеспечат область асфальтобетонной смесью

11.04.2017|09:18
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На понедельник, 10 апреля, в Пензенской области уже действуют 35 асфальтобетонных заводов из имеющихся 40. До 15 апреля планируется запуск оставшихся пяти производств. Общая производительность предприятий составит более 4,5 млн тонн асфальтобетонной смеси в год.

Так, асфальтобетонный завод МУП «Пензадормост» работает в круглосуточном режиме. Его производительность составляет порядка 25 тонн смеси в час.

«Имеющиеся заводы полностью обеспечивают потребность региона в асфальтобетонной смеси для ремонта. За прошедшие выходные горячим асфальтом был выполнен ямочный ремонт 5 557 кв. м автодорог. Работы вели 68 бригад, 476 человек», - сообщает пресс-служба областного минстроя.

С начала сезона ямочным способом отремонтировано 80 372 кв. м дорог.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|11.04.2017 09:50|

слезы...

Гость|11.04.2017 09:51|

Так понимаю с 1 апреля произвели уже более 600 тонн этого добра, где вывалили то это всё?

Гость|11.04.2017 09:54|

penzainform.ru писал(a):

На понедельник, 10 апреля, в Пензенской области уже действуют 35 асфальтобетонных заводов
Это по числу депутатов?

Гость|11.04.2017 10:01|

производительность составляет порядка 25 тонн смеси в час.

был выполнен ямочный ремонт 5 557 кв. м

я ржу не могу 11 анал это теперь по телевизору обязан показать

Имя: Гость
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