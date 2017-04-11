11.04.2017 | 09:18

На понедельник, 10 апреля, в Пензенской области уже действуют 35 асфальтобетонных заводов из имеющихся 40. До 15 апреля планируется запуск оставшихся пяти производств. Общая производительность предприятий составит более 4,5 млн тонн асфальтобетонной смеси в год.

Так, асфальтобетонный завод МУП «Пензадормост» работает в круглосуточном режиме. Его производительность составляет порядка 25 тонн смеси в час.

«Имеющиеся заводы полностью обеспечивают потребность региона в асфальтобетонной смеси для ремонта. За прошедшие выходные горячим асфальтом был выполнен ямочный ремонт 5 557 кв. м автодорог. Работы вели 68 бригад, 476 человек», - сообщает пресс-служба областного минстроя.

С начала сезона ямочным способом отремонтировано 80 372 кв. м дорог.