05.04.2017 | 12:10

В Юрсовском лесхозе, расположенном в Сосновоборском районе, планируется организовать цех по консервированию грибов и ягод.

Региональный минлесхоз уже подготовил план создания нового предприятия. На первом этапе объем инвестиций превысит 700 тысяч рублей.

«Закупка дикорастущих грибов, ягод и трав у населения, их переработка и реализация - это очень перспективное направление. Грибы сушеные, маринованные, соленые, пакетированный чай из лекарственных трав, варенья, сушеные ягоды, замороженная лесная продукция - все это малые предприятия могут выпускать и поставлять как на прилавки магазинов, так и предприятиям общественного питания», - считает губернатор Иван Белозерцев.

Сейчас завершен подбор технологического оборудования для цеха переработки: сушильных шкафов, морозильных камер, машин для нарезки грибов и трав, технологических столов, упаковочных машин. Определены поставщики, начат ремонт технологического здания площадью 200 кв. м.

Учитывая сезонность производства, планируется использование низкотемпературной камеры для хранения большого объема сырья, что позволит удлинить сроки работы производственных линий. А между сезонами тихой охоты грибы-вешенки будут закупаться у местных производителей.

«Начать переработку грибов и ягод предполагается во второй половине текущего года», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.