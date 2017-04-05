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Экономика | В Сосновоборском районе будут консервировать лесные грибы и ягоды

05.04.2017|12:10
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В Юрсовском лесхозе, расположенном в Сосновоборском районе, планируется организовать цех по консервированию грибов и ягод.

Региональный минлесхоз уже подготовил план создания нового предприятия. На первом этапе объем инвестиций превысит 700 тысяч рублей.

«Закупка дикорастущих грибов, ягод и трав у населения, их переработка и реализация - это очень перспективное направление. Грибы сушеные, маринованные, соленые, пакетированный чай из лекарственных трав, варенья, сушеные ягоды, замороженная лесная продукция - все это малые предприятия могут выпускать и поставлять как на прилавки магазинов, так и предприятиям общественного питания», - считает губернатор Иван Белозерцев.

Сейчас завершен подбор технологического оборудования для цеха переработки: сушильных шкафов, морозильных камер, машин для нарезки грибов и трав, технологических столов, упаковочных машин. Определены поставщики, начат ремонт технологического здания площадью 200 кв. м.

Учитывая сезонность производства, планируется использование низкотемпературной камеры для хранения большого объема сырья, что позволит удлинить сроки работы производственных линий. А между сезонами тихой охоты грибы-вешенки будут закупаться у местных производителей.

«Начать переработку грибов и ягод предполагается во второй половине текущего года», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Гость|05.04.2017 12:24|

отлично

майнонез ранее производили в Мокшане

вкуснейший

Гость|05.04.2017 12:35|

еслиб елочки не пилили, а высаживали в городе Пензе на газонах

а потом высадить мицелий грибов под елочками, березками

то в городе Пензе возможно было бы собирать урожаи грибов прямо на газонах

Гость|05.04.2017 12:40|

на газонах в городе ничего собирать нельзя - бензапирен накапливается в почве от выбросов автомобилей, а это опасное вещество - приводит к онкологическим заболеваниям.

Гость|05.04.2017 12:43|

Гость писал(a):

а это опасное вещество - приводит к онкологическим заболеваниям.
на основе каких данных сделан такой вывод?

Гость|05.04.2017 12:45|

а потом высадить мицелий грибов под елочками, березками

то в городе Пензе возможно было бы собирать урожаи грибов прямо на газонах

А потом запустить бизонов и начать выращивать рыжики, то город Глупов станет Нью-Васюками!!!

Гость|05.04.2017 12:46|

penzainform.ru писал(a):

На первом этапе объем инвестиций превысит 700 тысяч рублей.
Знаем-знаем, первый этап это создание проекта.

Планов громадьё, тока из всех планов что публикуются на пензаинформе до конечного результата %2 доходят.

Гость|05.04.2017 12:49|

ГРИБОЧКИ САЖАЙТЕ И СОБИРАЙТЕ В ЛЕОНИДОВКЕ ТАМ ОНИ ВКУСНЕЕ И РАСТУТ БЫСТРЕЕ

Гость|05.04.2017 12:50|

Гость писал(a):

ГРИБОЧКИ САЖАЙТЕ И СОБИРАЙТЕ В ЛЕОНИДОВКЕ ТАМ ОНИ ВКУСНЕЕ И РАСТУТ БЫСТРЕЕ
ахахахаха

Гость|05.04.2017 13:36|

Нет там такого лесхоза, дебилы !

Гость|05.04.2017 13:41|

penzainform.ru писал(a):

«Закупка дикорастущих грибов, ягод и трав у населения, их переработка и реализация - это очень перспективное направление. Грибы сушеные, маринованные, соленые, пакетированный чай из лекарственных трав, варенья, сушеные ягоды, замороженная лесная продукция - все это малые предприятия могут выпускать и поставлять как на прилавки магазинов, так и предприятиям общественного питания», - считает губернатор Иван Белозерцев
Собира́тельство — одна из древнейших форм хозяйственной деятельности человека, состоящая в собирании готовых видов пищи: дикорастущих съедобных кореньев, плодов, ягод, мёда, а также моллюсков, насекомых и др.

Губернатор 21 ВЕК!

Гость|05.04.2017 13:42|

Гость писал(a):

А потом запустить бизонов и начать выращивать рыжики, то город Глупов станет Нью-Васюками!!!
Гость писал(a):
А потом запустить бизонов и начать выращивать рыжики, то город Глупов станет Нью-Васюками!!!
После бизонов надоть везде будет свеклу сахарную посеять-благо почву удобрят

Имя: Гость
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