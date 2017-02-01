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Экономика | В Пензе создадут многопрофильную высокотехнологичную клинику

01.02.2017|09:49
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В Пензе может появиться многопрофильная лечебно-диагностическая организация. Этот проект во вторник, 31 января, губернатор области Иван Белозерцев обсудил с директором одной из инвестиционных компаний.

Глава региона одобрил инициативу и подтвердил заинтересованность в реализации проекта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Медицинские услуги сегодня востребованны, мы поддержим ваши усилия, направленные на создание полноценной высокотехнологичной клиники», – подчеркнул губернатор.

Также в рамках встречи обсуждалась дальнейшая деятельность ОАО «ИПК «Пензенская правда», 100% акций которого в конце минувшего года было выкуплено на торгах данным инвестором.

В плане развития издательско-полиграфического комплекса глава региона предложил уделить внимание изготовлению упаковочной продукции для нужд пензенских предприятий.

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Гость|01.02.2017 10:24|

В которую не попадешь, как и в кардиоцентр, только по блату.

Гость|01.02.2017 10:31|

Все ж для вас, буртасы... И израильская клиника на Московской 74 строится, и на К.Маркса теперь будет клиника... Где ж только докторов и врачей набрать? Ах да, перейдут из государственных....

Гость|01.02.2017 10:34|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе может появиться многопрофильная лечебно-диагностическая организация
для кого?

Гость|01.02.2017 10:35|

Вы там совсем что ли глупые. В заголовке пишите "создадут....клинику", а тексте "может появиться ....организация? Хоть перечитывайте за собой.

Гость|01.02.2017 10:58|

ПРОФЕССОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПОМОЖЕТ???

Гость|01.02.2017 11:04|

Для этого все и задумано народ ведь быдломасса че не пользовать

Гость|01.02.2017 11:09|

А КАК ЖЕ КЛЯТВА ГИППППОООПОТАМУ???

Гость|01.02.2017 11:13|

Гость писал(a):

В заголовке пишите "создадут....клинику", а тексте "может появиться ....организация? Хоть перечитывайте за собой.
Гость писал(a):
В заголовке пишите "создадут....клинику", а тексте "может появиться ....организация? Хоть перечитывайте за собой.
ПАЛАТА НОМЕР 6 СОЗДАДУТ ОЧЕРЕДНУЮ

Гость|01.02.2017 11:16|

Пойду схожу проверю свой не то гиппотталамус не то гипппооттамус там один хрен не чего не знают

Гость|01.02.2017 11:22|

маниловщины здеся поболее иль чичиковщины? для душ мёртвых стараются иль оба альбионнской подушке безопасности?

Гость|01.02.2017 12:48|

Очередная болтовня очередных болтунов...

Гость|01.02.2017 13:02|

Да лучше детскую больницу построили нормальную. А то на Бекешской это кошмар! И условий ни каких и народу полно, сверх нормы. С разными заболеваниями в одной палате лежат и с теми кто уже отлежал там неделю и больше.

Имя: Гость
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