В Пензе может появиться многопрофильная лечебно-диагностическая организация. Этот проект во вторник, 31 января, губернатор области Иван Белозерцев обсудил с директором одной из инвестиционных компаний.
Глава региона одобрил инициативу и подтвердил заинтересованность в реализации проекта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Медицинские услуги сегодня востребованны, мы поддержим ваши усилия, направленные на создание полноценной высокотехнологичной клиники», – подчеркнул губернатор.
Также в рамках встречи обсуждалась дальнейшая деятельность ОАО «ИПК «Пензенская правда», 100% акций которого в конце минувшего года было выкуплено на торгах данным инвестором.
В плане развития издательско-полиграфического комплекса глава региона предложил уделить внимание изготовлению упаковочной продукции для нужд пензенских предприятий.
В которую не попадешь, как и в кардиоцентр, только по блату.