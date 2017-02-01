01.02.2017 | 09:49

В Пензе может появиться многопрофильная лечебно-диагностическая организация. Этот проект во вторник, 31 января, губернатор области Иван Белозерцев обсудил с директором одной из инвестиционных компаний.

Глава региона одобрил инициативу и подтвердил заинтересованность в реализации проекта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Медицинские услуги сегодня востребованны, мы поддержим ваши усилия, направленные на создание полноценной высокотехнологичной клиники», – подчеркнул губернатор.

Также в рамках встречи обсуждалась дальнейшая деятельность ОАО «ИПК «Пензенская правда», 100% акций которого в конце минувшего года было выкуплено на торгах данным инвестором.

В плане развития издательско-полиграфического комплекса глава региона предложил уделить внимание изготовлению упаковочной продукции для нужд пензенских предприятий.