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Экономика | Пензенской области выделили субсидию на поддержку АПК

01.02.2017|11:32
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30 января 2017 года по распоряжению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева 77 регионам выделены субсидии в размере 58,8 млрд рублей на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.

Пензенская область, которая оказалась в числе этих субъектов, получит 882 млн 260 тыс. руб.

«Эффективность использования субсидий ежегодно оценивается Минсельхозом России исходя из степени достижения показателей результативности, определенных в соглашении между Минсельхозом России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Федерации», - сообщается на сайте Правительства Российской Федерации.

Напомним: В 2016 году на поддержку сельского хозяйства Пензенской области было выделено 3 млрд 200 млн рублей. Ожидается, в и текущем году региону направят 3 млрд 100 млн рублей.

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Гость|01.02.2017 12:31|

Интересно сколько успели отпилить за время написания новости

Имя: Гость
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