16.01.2017 | 14:36

Объем производства сахарного песка в Пензенской области достиг 250 тысяч тонн.

«Данный показатель является для региона абсолютным рекордом по производству сахара-песка из сахарной свеклы», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального правительства.

Всего на территории Пензенской области работает три предприятия, изготовляющих сахар: ОАО «Атмис-сахар», ЗАО «Бековский сахарный завод» и ОАО «Земетчинский сахарный завод». В настоящее время переработка сахарной свеклы и производство сахара-песка продолжается лишь на первом.

Напомним: в 2016 году урожай сахарной свеклы в Пензенской области превысил два миллиона тонн. Регион занял второе место в ПФО по ее валовому сбору, уступив только Республике Татарстан. По урожайности область также заняла второе место в округе (после Республики Мордовия).