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Экономика | В Пензенской области установлен рекорд по производству сахара

16.01.2017|14:36
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Объем производства сахарного песка в Пензенской области достиг 250 тысяч тонн.

«Данный показатель является для региона абсолютным рекордом по производству сахара-песка из сахарной свеклы», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального правительства.

Всего на территории Пензенской области работает три предприятия, изготовляющих сахар: ОАО «Атмис-сахар», ЗАО «Бековский сахарный завод» и ОАО «Земетчинский сахарный завод». В настоящее время переработка сахарной свеклы и производство сахара-песка продолжается лишь на первом.

Напомним: в 2016 году урожай сахарной свеклы в Пензенской области превысил два миллиона тонн. Регион занял второе место в ПФО по ее валовому сбору, уступив только Республике Татарстан. По урожайности область также заняла второе место в округе (после Республики Мордовия).

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Гость|16.01.2017 14:50|

Зато наверное по количеству оторванных рук у иностранных специалистов регион на первом месте.

Гость|16.01.2017 14:52|

ээээ. это что за фото рекордного сахара ???

Гость|16.01.2017 14:53|

Гость писал(a):

ээээ. это что за фото рекордного сахара ???
по мнению ЛжеИнформа это горстка сахара весит 250 тысяч тонн !

Гость|16.01.2017 14:55|

хорошая новость!

скоро сахар резко упадёт в цене!))

Гость|16.01.2017 14:57|

мечтать не вредно...

Гость|16.01.2017 14:58|

Сахар - единственная натуральная пищевая добавка, экстракт свеклы красной.

Гость|16.01.2017 14:59|

так перепроизводство ж!!

и, как бодро рапортует ПИ, не только у нас в области, а по всему ПФО (как минимум) !!

Гость|16.01.2017 15:00|

Отлично, теперь можно и цены на сахар поднять!

Гость|16.01.2017 15:00|

мм, ви таки считаете, что в сахаре только сахар?? ))

мммм))))

Гость|16.01.2017 15:03|

Гость писал(a):

так перепроизводство ж!!

и, как бодро рапортует ПИ, не только у нас в области, а по всему ПФО (как минимум) !!

и что? сахар продукт не скоропортящийся, может полежать и до осенних заготовок

Гость|16.01.2017 15:04|

ТЕПЕРЬ БУДУТ РЕКОРДЫ ПО ДИАБЕТУ И ДРУГИМ ТЯЖЕЛЕЙШИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ И СМЕРТЯМ ОТ САХАРА, ЭТОГО НАУЧНО ОБОСНОВАННОГО ЯДА.

Гость|16.01.2017 15:08|

Болеешь? Сахар бесплатно начнут раздавать... ))

Гость|16.01.2017 15:16|

Мир борется с потреблением сахара, а Пенза рекорды по производству ставит.

Гость|16.01.2017 15:33|

Гость писал(a):

Мир борется с потреблением сахара
И наскока уже сократили?

Гость|16.01.2017 15:38|

Гость писал(a):

Мир борется с потреблением сахара
По оценкам ФАО мировое потребление сахара в 2014/15 году повысилось пятый сезон подряд.

Мировое потребление сахара должно расти в соответствии с долгосрочной тенденцией, как результат роста потребления в развивающихся странах вследствие более низких внутренних цен на сахар, его легкой доступности, а также улучшенных ожидаемых показателей в 2015 году. Рост потребления сахара было особенно заметно в Азии и Африке

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Имя: Гость
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