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Экономика | В Канаевке планируют построить элеватор на 50 000 тонн зерна

14.01.2017|11:03
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В селе Канаевка Городищенского района планируется построить элеватор. Об этом шла речь на встрече первого заместителя главы администрации района Павла Мигина с инвестором, готовым вложить средства в реализацию проекта.

Мощность единовременного хранения зерна нового элеватора составит 50 тысяч тонн. Стоимость проекта 200 млн рублей.

По мнению первого замглавы администрации, канаевский элеватор будет востребован аграриями не только Городищенского района, но и всего региона.

«Павел Мигин ознакомил инвестора с возможностями получения субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, по линии министерства сельского хозяйства области», - сообщает газета «Городищенский вестник».

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|14.01.2017 11:29|

Вот это дело

Гость|14.01.2017 11:35|

Работает Павел Мигин, молодец!

Гость|14.01.2017 11:43|

Гость писал(a):

Работает Павел Мигин, молодец!
Паша,Вам интернет провели?

Имя: Гость
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