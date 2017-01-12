12.01.2017 | 11:45

В Пензенской области трудоустроили 95,6% граждан, прежде работавших нелегально. Всего же без оформления документов трудились 66 тысяч 396 человек. Все они были выявлены после того, как губернатор Иван Белозерцев поручил навести порядок в этой сфере, избавиться от зарплат «в конвертах» и защитить права работающих.

Результатом официального трудоустройства более 63 тысяч человек стал рост налоговых поступлений в бюджет.

«За 11 месяцев 2016 года в консолидированный бюджет региона за легально трудоустроенных работников поступило 179,9 млн рублей налога на доходы физических лиц. Пенсионные отчисления, по данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области, составили 75,4 млн рублей страховых взносов», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

В Пензенской области продолжает работу горячая линия, куда можно сообщить о случаях выплаты «серой» заработной платы, теневой занятости и других нарушениях трудового законодательства. С начала 2016 года по номеру 940-221 позвонили 255 человек, 52 обращения были направлены в органы прокуратуры.