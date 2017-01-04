Пензенское информационное агентство|18+|Среда|4 янв 2017|11:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

Экономика | В Пензенской области объявлен мораторий на повышение стоимости земли

04.01.2017|09:39
Печать

Снижена выкупная цена неразграниченных и находящихся в государственной собственности участков, на которых находятся объекты недвижимого имущества.

«Мы пошли на эти меры, чтобы уменьшить финансовое бремя на бизнес и дать предпринимателям толчок для дальнейшего развития своего дела», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Изменения вступили в силу во вторник, 3 января.

«В соответствии с ними цена земельных участков, расположенных в границе Пензы, определяется в размере 20-кратной ставки земельного налога за единицу площади, что составляет 30% от кадастровой стоимости. Исключение составляют земельные участки, на которых находятся индивидуальные жилые дома (6% от кадастровой стоимости)», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Цена участков, расположенных в районах Пензенской области, определяется в размере 10-кратной ставки земельного налога за единицу площади, что составляет 15% от кадастровой стоимости. Исключение - участки, на которых расположены индивидуальные жилые дома (4,5% от кадастровой стоимости).

«Изменения также позволят более активно увеличивать доходы бюджетов, так как бизнесмены начнут охотнее выкупать землю под своей коммерческой недвижимостью: торговыми центрами, магазинами, станциями техобслуживания автомашин, автомойками и иными объектами», - считает глава региона.

0
0
0
0
 
Гость|04.01.2017 09:51|

Все эти меры с целью наживы чиновников. Не надо нам сказки рассказывать.

Гость|04.01.2017 10:44|

Господин Губернатор лучше бы объявил мораторий на рост цен за оплату электроэнергии, воды и услуг ЖКХ.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!