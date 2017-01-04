04.01.2017 | 09:39

Снижена выкупная цена неразграниченных и находящихся в государственной собственности участков, на которых находятся объекты недвижимого имущества.

«Мы пошли на эти меры, чтобы уменьшить финансовое бремя на бизнес и дать предпринимателям толчок для дальнейшего развития своего дела», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Изменения вступили в силу во вторник, 3 января.

«В соответствии с ними цена земельных участков, расположенных в границе Пензы, определяется в размере 20-кратной ставки земельного налога за единицу площади, что составляет 30% от кадастровой стоимости. Исключение составляют земельные участки, на которых находятся индивидуальные жилые дома (6% от кадастровой стоимости)», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Цена участков, расположенных в районах Пензенской области, определяется в размере 10-кратной ставки земельного налога за единицу площади, что составляет 15% от кадастровой стоимости. Исключение - участки, на которых расположены индивидуальные жилые дома (4,5% от кадастровой стоимости).

«Изменения также позволят более активно увеличивать доходы бюджетов, так как бизнесмены начнут охотнее выкупать землю под своей коммерческой недвижимостью: торговыми центрами, магазинами, станциями техобслуживания автомашин, автомойками и иными объектами», - считает глава региона.