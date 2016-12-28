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Экономика | В 2016 году в области будет введено в эксплуатацию 885 000 кв. м жилья

28.12.2016|14:56
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По итогам 11 месяцев 2016 года Пензенская область занимает шестое место среди регионов Приволжского федерального округа по темпам ввода жилья в эксплуатацию и пятое - по вводу жилья на одного человека.

Всего в 2016-м в Пензенской области сдано 885 000 кв. м жилья, что составляет 95,0% к уровню прошлого года.

«Общая площадь жилых помещений на одного человека составит 27,9 кв. м (в 2015 году - 27,3 кв. м), а удельный ввод жилья - 0,65 кв. метра на человека», - сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области.

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Гость|28.12.2016 16:01|

чтобы в вести надо продать а вот продадут-ли зто вопрос.

Гость|28.12.2016 16:10|

написать можно любую цифру- проверять все равно никто не будет

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