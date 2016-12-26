26.12.2016 | 11:50

В Шемышейском районе планируется открыть крупный свинокомплекс. Однако есть опасение, что строительство объекта негативно скажется на экологической обстановке вблизи одного из наиболее популярных в Пензенской области мест паломничества православных - Семиключья.

Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на итоговой пресс-конференции, состоявшейся в правительстве в понедельник, 26 декабря.

«Люди всегда не хотят, чтобы рядом с ними кто-то находился. Это рассматривается как претензия на их пространство», - рассказал глава региона.

По его словам, намерение построить в районе свинокомплекс на 300 тысяч голов выразили представители Китайской Народной Республики.

«С одной стороны, это новые рабочие места и увеличение налогооблагаемой базы. А с другой - мы должны сделать так, чтобы все было по закону. Я не позволю, чтобы строительство ухудшало экологию и велось с нарушением санитарных норм. Так что опасения жителей Шемышейского района напрасны», - заверил Иван Белозерцев.

Он пояснил, что объект будет построен как можно дальше от святых источников и жилых домов.