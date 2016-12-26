Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|26 дек 2016|13:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |

  63.97 $ 61.33 — курс продажи

  63.07 $ 60.39 — курс покупки

  63.97  |  $  61.33
 

Экономика | В Шемышейском районе планируется построить свинокомплекс

26.12.2016|11:50
Печать

В Шемышейском районе планируется открыть крупный свинокомплекс. Однако есть опасение, что строительство объекта негативно скажется на экологической обстановке вблизи одного из наиболее популярных в Пензенской области мест паломничества православных - Семиключья.

Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на итоговой пресс-конференции, состоявшейся в правительстве в понедельник, 26 декабря.

«Люди всегда не хотят, чтобы рядом с ними кто-то находился. Это рассматривается как претензия на их пространство», - рассказал глава региона.

По его словам, намерение построить в районе свинокомплекс на 300 тысяч голов выразили представители Китайской Народной Республики.

«С одной стороны, это новые рабочие места и увеличение налогооблагаемой базы. А с другой - мы должны сделать так, чтобы все было по закону. Я не позволю, чтобы строительство ухудшало экологию и велось с нарушением санитарных норм. Так что опасения жителей Шемышейского района напрасны», - заверил Иван Белозерцев.

Он пояснил, что объект будет построен как можно дальше от святых источников и жилых домов.

0
0
0
0
Гость|26.12.2016 12:09|

Не бояться ли китайские товарищи (вернее свинки ихние) АЧС? Вроде как по области были очаги...

Гость|26.12.2016 12:09|

Тама земли.... как грязи!!! Просторы таки що... Десяки верст!!! Округа!!!

Гость|26.12.2016 12:11|

А свиноматка для этого комплекса уже есть?

Гость|26.12.2016 12:11|

Гость писал(a):

Не бояться ли китайские товарищи (вернее свинки ихние) АЧС?
В организованных компликсах нечего. А ты как думал!

Гость|26.12.2016 12:19|

Быстрее чем перинатальный центр построят?

Гость|26.12.2016 12:20|

Гость писал(a):

Быстрее чем перинатальный центр построят?
По версии следствия, врачи Мурманской областной психиатрической больницы пришли отмечать корпоратив в кафе. Там свой день рождения праздновала девушка в компании трех подруг. В результате кто-то из медиков случайно проткнул шарик именинницы, вследствие чего завязалась драка. Одна женщина взяла за волосы другую женщину из компании медиков, мужчины не смогли разнять дерущихся и сцепились друг с другом.

На место происшествия прибыл наряд полиции. Отмечается, что одна из девушек, которая находилась в розыске за кражу, сбежала с места конфликта, когда увидела стражей порядка. Оставшиеся женщины набросились на полицейских и попытались нанести им травмы. Все нарушители общественного порядка были доставлены в дежурную часть.

Напомним, что недавно работники одного из столичных моргов устроили вечеринку прямо на рабочем месте, видеозапись попала в Интернет. В столичном ГБУ «Ритуал» заявили, что эти люди не являются сотрудниками учреждения.

Гость|26.12.2016 12:22|

penzainform.ru писал(a):

По его словам, намерение построить в районе свинокомплекс на 300 тысяч голов выразили представители Китайской Народной Республики.
Подложить свинью святошам. Для китайцев это не святое У нах ДАОсизм.

Гость|26.12.2016 12:22|

Гость писал(a):

Гость|26.12.2016 12:09|

Не бояться ли китайские товарищи (вернее свинки ихние) АЧС? Вроде как по области были очаги...

Так для того и были.

Гость|26.12.2016 12:22|

Гость писал(a):

По версии следствия, врачи Мурманской областной психиатрической больницы пришли отмечать корпоратив в кафе. Там свой день рождения праздновала девушка в компании трех подруг. В результате кто-то из медиков случайно проткнул шарик именинницы, вследствие чего завязалась драка. Одна женщина взяла за волосы другую женщину из компании медиков, мужчины не смогли разнять дерущихся и сцепились друг с другом.

На место происшествия прибыл наряд полиции. Отмечается, что одна из девушек, которая находилась в розыске за кражу, сбежала с места конфликта, когда увидела стражей порядка. Оставшиеся женщины набросились на полицейских и попытались нанести им травмы. Все нарушители общественного порядка были доставлены в дежурную часть.

Напомним, что недавно работники одного из столичных моргов устроили вечеринку прямо на рабочем месте, видеозапись попала в Интернет. В столичном ГБУ «Ритуал» заявили, что эти люди не являются сотрудниками учреждения.

Чем-то эта вакханалия напоминает сумасшествие с дохлым котом, избиением ветеринара во владивостоке и эпилептический припадок нападавшего

Гость|26.12.2016 12:22|

Так вам и надо

Гость|26.12.2016 12:26|

Гость писал(a):

Чем-то эта вакханалия напоминает сумасшествие с дохлым котом, избиением ветеринара во владивостоке и эпилептический припадок нападавшего
Шизофрения переходит в разряд инфекционных.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!