22.12.2016 | 10:35

В четверг, 22 декабря, состоялось заседание 30-й сессии Пензенской городской думы. Первым вопросом, который рассмотрели депутаты, стал бюджет областного центра на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

«Проект бюджета обсуждали на семи комиссиях и одном совместном заседании комиссий, он прошел публичные слушания. Все внесенные предложения и замечания были учтены», - сообщила народным избранникам начальник финансового управления Ольга Завьялкина.

Депутат Андрей Сакмаев предложил, чтобы в бюджет перечислялось не 20, а 50 процентов прибыли, которую получают МУПы от предоставления в аренду имущества.

«Та же баня подорожала почти в два раза для людей», - мотивировал он свою идею.

Однако депутату сообщили, что поправка не может быть внесена после проведения совместного заседания комиссий.

Глава города Валерий Савельев предложил протокольно рассмотреть поправку Сакмаева на следующем заседании бюджетной комиссии и в случае необходимости принять на первой сессии думы.

За принятие бюджета проголосовали 29 человек, против - 3. Подведение итогов думцы встретили аплодисментами.