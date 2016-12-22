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Экономика | Пензенские депутаты приняли бюджет города на 2017 год

22.12.2016|10:35
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В четверг, 22 декабря, состоялось заседание 30-й сессии Пензенской городской думы. Первым вопросом, который рассмотрели депутаты, стал бюджет областного центра на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

«Проект бюджета обсуждали на семи комиссиях и одном совместном заседании комиссий, он прошел публичные слушания. Все внесенные предложения и замечания были учтены», - сообщила народным избранникам начальник финансового управления Ольга Завьялкина.

Депутат Андрей Сакмаев предложил, чтобы в бюджет перечислялось не 20, а 50 процентов прибыли, которую получают МУПы от предоставления в аренду имущества.

«Та же баня подорожала почти в два раза для людей», - мотивировал он свою идею.

Однако депутату сообщили, что поправка не может быть внесена после проведения совместного заседания комиссий.

Глава города Валерий Савельев предложил протокольно рассмотреть поправку Сакмаева на следующем заседании бюджетной комиссии и в случае необходимости принять на первой сессии думы.

За принятие бюджета проголосовали 29 человек, против - 3. Подведение итогов думцы встретили аплодисментами.

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Гость|22.12.2016 11:05|

Чему аплодировали?

Гость|22.12.2016 11:07|

Гость писал(a):

Чему аплодировали?
наверное тому что денег нет но они продержатся со своей зарплатой

Гость|22.12.2016 11:10|

penzainform.ru писал(a):

Та же баня подорожала почти в два раза для людей», - мотивировал он свою идею.
А для депиков бесплатно вместе с девочками впридачу?

Гость|22.12.2016 17:12|

сакмаев г...(редиска) первым голосовал за увеличение тарифов в общественных банях,а сейчас это ставит в укор. одним словом редиска.лучше бы налоги и зарплату платил как положено(в своей коммерческой структуре),а потом рот открывал на мупы,одним словом редиска.

Имя: Гость
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