22.12.2016 | 11:55

В среду, 21 декабря, губернатор Иван Белозерцев встретился с новым собственником ОАО «Биосинтез» - представителями индийской фармацевтической компании «Сан Фарма» (Sun Pharmaceutical Industries Ltd.).

Напомним: в ноябре текущего года «Сан Фарма» приобрела у группы «Биотек» 85,1% акций пензенского предприятия за 24 млн долларов США. Кроме того, компания взяла на себя ответственность по долгам ОАО в размере 32 млн долларов.

На переговорах с собственниками завода Иван Белозерцев подчеркнул, что приход инвестора на фармацевтическое производство в Пензе откроет новые перспективы для развития «Биосинтеза».

«Уверен, что с помощью индийских партнеров он расширит и перечень продукции, и географию поставок, сможет развиваться более динамично», - подвел глава региона итог встречи.

«Сан Фарма» входит в топ-5 мировых фармкомпаний, специализирующихся на дженериках. Она поставляет медицинские препараты собственного производства более чем в 150 стран мира», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.