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Экономика | Губернатор считает, что новый собственник сможет развить «Биосинтез»

22.12.2016|11:55
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В среду, 21 декабря, губернатор Иван Белозерцев встретился с новым собственником ОАО «Биосинтез» - представителями индийской фармацевтической компании «Сан Фарма» (Sun Pharmaceutical Industries Ltd.).

Напомним: в ноябре текущего года «Сан Фарма» приобрела у группы «Биотек» 85,1% акций пензенского предприятия за 24 млн долларов США. Кроме того, компания взяла на себя ответственность по долгам ОАО в размере 32 млн долларов.

На переговорах с собственниками завода Иван Белозерцев подчеркнул, что приход инвестора на фармацевтическое производство в Пензе откроет новые перспективы для развития «Биосинтеза».

«Уверен, что с помощью индийских партнеров он расширит и перечень продукции, и географию поставок, сможет развиваться более динамично», - подвел глава региона итог встречи.

«Сан Фарма» входит в топ-5 мировых фармкомпаний, специализирующихся на дженериках. Она поставляет медицинские препараты собственного производства более чем в 150 стран мира», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Гость|22.12.2016 12:26|

Так развить или развалить?

Гость|22.12.2016 13:00|

Джене́рик[1] (англ. generic drug) — лекарственное средство, продающееся под международным непатентованным названием либо под патентованным названием, отличающимся от фирменного названия разработчика препарата[2].

После вступления в действие соглашения ТРИПС дженериками обычно называют лекарственные средства, на действующее вещество которого истёк срок патентной защиты либо защищенные патентами препараты, выпускающиеся по принудительной лицензии. Как правило, дженерики по своей эффективности не отличаются от «оригинальных» препаратов, однако значительно дешевле и

Гость|22.12.2016 13:43|

Вещества, изобретателей которых обули...

Гость|22.12.2016 14:02|

Хотя бы кому-нибудь из наших, россиян, продали этот завод. Что ж мы все распродаем иностранцам то.Я не против иностранцев, но уж за державу обидно.

Гость|22.12.2016 14:05|

Хоть бы фото нормальное поставили, а не эту размазню !

Гость|22.12.2016 14:12|

А новые хозяева уже решили что будет с текущим персоналом,а так же с теми, кто уже на пенсии (как известно биосиндез поддерживает своих пенсионеров). Или их всех выгонят и привезут своих индусов?

Гость|22.12.2016 14:20|

Гость писал(a):

А новые хозяева уже решили что будет с текущим персоналом,а так же с теми, кто уже на пенсии (как известно биосиндез поддерживает своих пенсионеров). Или их всех выгонят и привезут своих индусов?
А что за вопрос про пенсионеров, ну все, на пенсии отдыхать надо, а молодым где работать? Никого не выгонишь, скоро из цехов на носилках выносить будут сразу на кладбище, доработал до пенсии и хорош, уступи место другому.

Гость|22.12.2016 14:23|

Гость писал(a):

А новые хозяева уже решили что будет с текущим персоналом,а так же с теми, кто уже на пенсии (как известно биосиндез поддерживает своих пенсионеров). Или их всех выгонят и привезут своих индусов?

А что за вопрос про пенсионеров, ну все, на пенсии отдыхать надо, а молодым где работать? Никого не выгонишь, скоро из цехов на носилках выносить будут сразу на кладбище, доработал до пенсии и хорош, уступи место другому.

Ну неее, у них считается вредное производство, на пенсию выходят рано. А моя родственница даже инвалидность заработала(( Но биосинтез периодически оказывает какую-никакую помощь, например в санаторий отправляет на лечение.

Гость|22.12.2016 15:47|

Гость писал(a):

и привезут своих индусов?
Индусам здесь будет холодно, не поедут. А у россиян, которые Биосинтезом владели до этого, убытков на 32 миллиона. Может хоть индусы с прибылью смогут работать, чем совсем предприятие развалится.

Гость|22.12.2016 16:11|

Фанфурики будут выпускать

Гость|22.12.2016 16:18|

Гость писал(a):

Фанфурики будут выпускать
А это хорошо или плохо?

Гость|22.12.2016 16:53|

Гость писал(a):

Так развить или развалить?
Развалить уже развали, продать уже продали, а тепеоб всё сломают, площадя в аренду и под маркеты в которых так сильно нуждается п.г.т. Пенза.

Гость|22.12.2016 17:00|

Интересно во сколько раз вырастит отпускная цена ?

Гость|22.12.2016 17:19|

Скоро там будет ликёро водочный завод .

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